Škandal pod Eifflovim stolpom! Zaprli so ga, v Parizu vre zaradi »omejevanja žensk«

Eifflov stolp v Parizu je bil v ponedeljek zaprt zaradi stavke zaposlenih, ki so s tem izrazili nasprotovanje odločitvi vodstva, da med obiskom hindujske verske skupine umakne ženske uslužbenke. Skupina je zaprosila za omejitev stika z ženskami med ogledom, vodstvo znamenitosti pa se je po kritikah zaradi upoštevanja teh pogojev že opravičilo.

Razburjenje zaradi »omejevanja prisotnosti žensk«

Kot je v ponedeljek sporočilo osebje stolpa, so uslužbenke dobila navodilo, naj se med sobotnim sprejemom delegacije hindujskega duhovnega gibanja Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) umaknejo.

FOTO: Kenzo Tribouillard Afp

»Nekatere so zaprosili, naj zapustijo svoje položaje in se umaknejo na druga območja. Na nekaterih položajih so jih nadomestili moški. Vse uslužbenke pa so dobile navodilo, naj med obiskom delegacije ne prečkajo določenih območij,« so sporočili in dodali, da so šokirani, da so jih postavili v tovrstno situacijo. Upravljavec Eifflovega stolpa, podjetje SETE, je priznal, da je hindujska delegacija zaprosila, naj bo obisk organiziran tako, da bo stik z ženskami omejen. Kot so dejali, tovrstnih pogojev ne bi smeli sprejeti. »Pogoji niso v skladu z vrednotami SETE niti z načeli enakosti med moškimi in ženskami,« so sporočili. Pariški župan Emmanuel Gregoire iz vrst socialistov je na omrežju X menil, da je bilo nesprejemljivo, da je vodstvo stolpa pristalo na pogoje delegacije, in napovedal preiskavo. Kritike so se zvrstile tudi od drugod. Predsedniška kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen je sporočila, da Francija ne bo nikoli sprejela »omejevanja prisotnosti žensk« Eifflov stolp, ki letno sprejme skoraj sedem milijonov obiskovalcev, je bil v ponedeljek ves dan zaprt, danes pa bo obratoval normalno.