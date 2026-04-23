Škandal pretresa Pentagon, tajni posnetek vojaškega specialista razkril tole (VIDEO)

Uslužbenec ameriške vojske, zadolžen za vprašanja kemične in jedrske varnosti, naj bi bil premeščen na administrativni dopust, potem ko je v javnost prišel tajni posnetek, na katerem navaja občutljive trditve o ameriškem jedrskem arzenalu, kemičnem orožju, vojaških operacijah ZDA v Iranu ter korupciji v Ukrajini. Posnetek je objavila medijska skupina Jamesa O’Keefeja, znana po tem, da njeni novinarji pod lažno identiteto vzpostavljajo stik s tarčami in skrivaj snemajo pogovore. V najnovejšem primeru je bil moški na posnetku identificiran kot Andrew Hugg, vodja kemične in jedrske varnosti ameriške vojske, oziroma uradnik, zadolžen za nadzor varnostnih vprašanj, ne pa za poveljevanje ameriškim jedrskim silam.

Na objavljenem videoposnetku Hugg v restavraciji govori o tem, kako se sprejemajo odločitve o morebitni uporabi jedrskega orožja. Pri tem trdi, da ZDA še vedno razpolagajo z živčnimi bojnimi strupi, komentiral pa je tudi možnost uboja novoimenovanega vrhovnega voditelja Irana. »Če se on, oziroma vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, ne spremeni, potem da, ubili ga bodo,« je dejal Hugg. V istem pogovoru je civilne in otroške žrtve v Iranu opisal kot »kolateralno škodo«. Po navedbah iz objavljenega gradiva je Hugg razkrival tudi podrobnosti ameriške jedrske doktrine, pri čemer je opisoval zelo hiter proces odločanja in trdil, da bi lahko izstrelitev sprožili praktično takoj.

Trditve o Ukrajini in odziv ameriške vojske

V posnetem pogovoru je govoril tudi o Ukrajini, kjer je trdil, da je tam živel in da je osebno videl, kako ukrajinski uradniki že leta zlorabljajo denar ameriških davkoplačevalcev. »Ta vlada je tako koruptna, da so nam ukradli denar … preprosto so ga vzeli in kupili hiše, avtomobile, pa tudi avtomobile za sto tisoč dolarjev. Če se lahko obogatijo in odidejo živet v Dubaj … jih ne zanimajo ljudje,« je dejal Hugg. V enem delu pogovora je dodal tudi, da se po njegovem mnenju informacije najlažje pridobivajo prek osebnih stikov. »Najlažji način za pridobivanje obveščevalnih podatkov … je poslati lepo dekle, da govori z nekim moškim,« je dejal. V nekem trenutku je sogovornico, ki je bila v resnici novinarka pod prikrito identiteto, vprašal: »Nisi vohunka, kajne?«

Po objavi posnetka je tiskovna predstavnica ameriške vojske Cynthia O. Smith domnevno sporočila Jamesu O’Keefeju, da je bil Hugg poslan na administrativni dopust, dokler poteka, kot je navedla, »temeljita preiskava«. Nekateri nepotrjeni viri trdijo tudi, da je bil Hugg vmes že odstranjen iz Pentagona, vendar uradne potrditve o njegovem dokončnem statusu za zdaj ni.

O’Keefe znova v središču pozornosti

Primer prihaja po nizu podobnih akcij O’Keefejeve organizacije, usmerjenih proti ameriškim državnim uslužbencem. Januarja je bil po navedbah na dopust poslan tudi agent Tajne službe, dodeljen podpredsedniku J. D. Vanceu, potem ko se je pojavil posnetek s skrito kamero z občutljivimi varnostnimi informacijami. Metode Jamesa O’Keefeja že leta sprožajo ostre polemike v ameriški javnosti. Kritiki ga obtožujejo neetičnih praks in selektivnega montažiranja vsebin za politične cilje. O’Keefe se je leta 2023 ločil od svoje prejšnje organizacije Project Veritas zaradi obtožb o ravnanju z zaposlenimi in ustanovil novo medijsko skupino OMG.

Najnovejši posnetek je zaradi vsebine in položaja vpletene osebe že sprožil veliko pozornosti, saj odpira vprašanja varnostnih postopkov v ameriškem vojaškem sistemu ter načina, kako visoki uradniki govorijo o najobčutljivejših državnih temah izven uradnih kanalov, poroča informer.rs.