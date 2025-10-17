Škandal v Washingtonu: kar 50 novinarjev zaradi njega zapustilo Pentagon

Dopisniki iz Pentagona so v sredo pospravili pisarne, vrnili akreditacije in množično zapustili prostore ameriškega ministrstva za vojno. S tem so zavrnili politiko ministra Peta Hegsetha.

Ker je kritizirila nova pravila, je Gabrielle Cuccia dobila odpoved.

V skladu z novimi pravili bi se novinarji zavezali, da ne bodo poskušali pridobiti ali objaviti nobenih informacij, ki jih ne bi pred tem za objavo odobrilo ministrstvo. Med novimi pravili je tudi svarilo zaposlenim na ministrstvu pred neodobrenimi stiki z mediji, pri čemer namigujejo, da bi to lahko bilo nezakonito. Novinarske hiše in novinarji so se zato odločili za vrnitev akreditacij in slovo. Poslopje je zapustilo 50 novinarjev, ki so redno poročali o ameriški vojski in obrambni politiki.

Predsednik ZDA Donald Trump je izrazil podporo nekdanjemu voditelju oddaje na televiziji Fox News Hegsethu in njegovemu novemu hišnemu redu. Komentiral je še, da so novinarji nepošteni in zelo moteči za svetovni mir.

Predsednik podpira ministra, nekdanjega TV-voditelja.

Dopisnik ameriškega radia NPR Tom Bowman je spomnil, da so ga neuradni viri v Pentagonu večkrat opozorili na dogajanje, ki je bilo v nasprotju z uradnimi izjavami. Dodal je, da ima javnost pravico do resnice. »Tisti, ki so mi dajali informacije, so vedeli, da si javnost zasluži vedeti, kaj se dejansko dogaja. Sedaj bo Pentagon objavljal po družbenih medijih, pripravljal pristranske posnetke, komentarje in izjave, kar res ne bi smelo biti dovolj za javnost,« je zapisal Bowman. Hegsethovo izjavo je podpisala le ultrakonservativna televizija One America News Network (OANN), ki je ob tem tudi odpustila svojo dopisnico Gabrielle Cuccia zaradi kritike novih pravil.