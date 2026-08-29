Skladišče streliva pri Kijevu zajeli požari in eksplozije, umrlo najmanj 37 ljudi (VIDEO in FOTO)

V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva v bližini Kijeva je bilo v noči na danes ubitih najmanj 37 ljudi, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile ukrajinske oblasti. Predsednik Volodimir Zelenski je že napovedal ukrepanje proti odgovornim za to, da je bilo strelivo shranjeno v bližini naselij.

Guverner regije Timur Tkačenko je sporočil, da je bilo 42 ljudi poškodovanih, več kot 380 so jih evakuirali z območja, ki leži v okrožju Buča. Sprva so poročali o 27 smrtnih žrtvah, zgodaj popoldne pa je Tkačenko sporočil, da je umrlo 37 ljudi. Dodal je, da so reševalne službe še vedno na delu. V skladišču je bil eksploziv, zato je napad povzročil velik požar in eksplozije, so sporočile ukrajinske oblasti.

FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Zelenski je na Telegramu zapisal, da je ob napadu nastala velika škoda na stanovanjskih hišah ter domu za starejše in prizadete v bližini skladišča. Napovedal je ukrepanje proti odgovornim za to, da je bilo skladišče v bližini naselja. »Tisti, ki so to dovolili, bodo morali odgovarjati ... streliva se ne sme hraniti blizu hiš in stanovanjskih naselij,« je zapisal. Ukrajinska vojska je sicer sporočila, da so minulo noč sestrelili 233 ruskih dronov. Medtem iz Rusije poročajo o ukrajinskih napadih z droni na območju Belgoroda in Rostova. V slednjem je bilo po navedbah oblasti ranjenih sedem ljudi.

FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters