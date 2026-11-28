Nenavadna porcelanasta skleda v obliki ženske dojke, ki je nekoč pripadala francoski kraljici Mariji Antoaneti (1755–1793), je na dražbi v Parizu dosegla vrtoglavi znesek – 2,9 milijona evrov. Gre za dragoceni kos iz poznega 18. stoletja, izdelan pri slovitem francoskem proizvajalcu Sèvres, z rožnato obarvano keramično bradavico. Predmet, imenovan jatte-teton ali skleda dojka, je ob še treh podobnih predmetih kralj Ludvik XVI. naročil za svojo ženo. Namenjeni so bili kraljičini zasebni mlekarni v kraljevi rezidenci Rambouillet jugozahodno od Pariza. Skodela je veljala za izgubljeno kar dve stoletji, nato pa so jo po naključju odkrili v inventarju pariške galerije Meyer.

2,9 MILIJONA je odštel anonimnež.

Avkcijska hiša Hôtel Drouot je sporočila, da gre za rekordno ceno, doseženo za porcelan manufakture Sèvres na dražbi, pričakovali so od enega do dveh milijonov evrov, identitete kupca pa niso razkrili. Del izkupička od prodaje bosta dražbena hiša in organizator dogodka Coutau-Bégarie namenila francoski dobrodelni organizaciji za boj proti raku dojke Ruban Rose.

Marija Antoaneta je bila znana po razkošnem življenjskem slogu. FOTO: Shutterstock

Marija Antoaneta je bila hči avstrijske cesaricein znana po razkošnem življenjskem slogu in zapravljivosti, kar je prispevalo k vse večjemu nezadovoljstvu Francozov z monarhijo. Med francosko revolucijo so jo oktobra 1793, stara je bila 37 let, usmrtili z giljotino. Toda zanimanje za zadnjo francosko kraljico po skoraj 240 letih še kar ne pojenja, kar nedvomno dokazuje še ena zanimiva pobuda. Na gradu Fontainebleau, enem njenih najljubših podeželskih zatočišč, je namreč v okviru projekta Pišite Mariji Antoaneti nastalo že okoli 4000 pisem. Ta so namenjena razvpiti vladarici, pobuda pa spremlja tematsko leto, posvečeno Mariji Antoaneti in Ludviku XVI., saj je letos minilo 240 let od njunega zadnjega obiska gradu. Med letoma 1770 in 1786 sta zakonca posestvo obiskala kar 11-krat, saj jima je ponujalo stik z naravo in bolj umirjeno življenje, kar sta pogrešala v Versaillesu., ki je zasnovala projekt, je povedala, da je želela s pisanjem spodbuditi pristen stik z zgodovinsko osebnostjo. Pisma so presenetila tudi organizatorje, saj jih je večina spisanih v zelo spoštljivem tonu in prejemnico naslavljajo z Vaše veličanstvo. Na gradu so za pisce uredili celo poseben eleganten salon, v katerem se lahko obiskovalci za trenutek preselijo v 18. stoletje.