Škof imel 17 ljubic, razkrila jih je ljubosumna nuna: »V tuš kabini so bili ženski lasje. Njegove rjuhe so imele madeže ...«

Južno Ameriko oziroma tamkajšnjo katoliško cerkev trese spolni škandal.

Bivši perujski škof Ciro Quispe López (51) je namreč obtožen, da je imel 17 ljubic, potem ko so se nekatere od njih domnevno spoznale in se skoraj sprle. Quispe, škof v mestu Julio v južnem Peruju, je odstopil, potem ko je vatikanska preiskava zaslišala tri ženske, ki so trdile, da so imele z njim afero, in njegovo služkinjo, ki je povedala, kaj je videla v njegovi spalnici.

V njegovi tuš kabini so bili ženski lasje. Njegove rjuhe so imele madeže.

Vatikan je tako pregledal zvočna sporočila, fotografije in posnetke, ki jih je škof pošiljal ženskam. Portal Infobae navaja, da je Quispe v enem od sporočil priznal spolne odnose v svoji uradni rezidenci.

»Mnoge od 17 žensk si niso upale spregovoriti, ker so se ga bale«

»Nuna, ki je bila ena od Quispejevih ljubic, je bila ljubosumna na odvetnico, s katero se je škof prav tako dobival, in je informacije o njegovih aferah pošiljala tretji ljubici, ki se je nato sprla z odvetnico,« je povedala perujska novinarka Paola Ugaz, ki je imela dostop do vatikanskega dokumenta o preiskavi. »To je bila prava telenovela, a tudi resen primer zlorabe oblasti,« je Ugazova povedal za The Times. »Mnoge od 17 žensk si niso upale spregovoriti, ker so se ga bale.«

Na delu menda »temne sile«

Škof obtožbe zanika in trdi, da gre za kampanjo blatenja, ki jo po njegovih besedah ​​vodijo »temne sile«. Je pa duhovnik, ki ga je papež Frančišek leta 2018 imenoval za škofa, že prej imel težave z zakonom, saj so ga pred leti preiskova zaradi domnevne poneverbe cerkvenih sredstev.