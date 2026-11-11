Skoraj 2000 let je omarica v Pompejih skrivala spomine

Omarica, odkrita v Pompejih, je bila skoraj 2000 let zapečatena, potem ko je vulkan Vezuv uničil to rimsko mesto. V njej so našli pripomočke za ličenje, parfume, kovance, kuhinjsko posodje in otroške amulete.

Mesto, ki so ga konec 7. stoletja pred Kristusom ustanovili Etruščani in leži v Italiji blizu Neaplja, je bilo zasuto ob izbruhu vulkana leta 79; stavbe, freske, predmete in ljudi so prekrili metri pepela. Arheologi so dele najdene lesene omarice rekonstruirali na podlagi sledi, odkritih v hiši na ulici Via dell'Abbondanza, eni od najprometnejših ulic. »Ne moremo z gotovostjo ugotoviti, kdo je živel v tej hiši, a ti fragmenti nam približujejo vsakdanjik njenih prebivalcev,« je dejal direktor arheološkega najdišča Gabriel Zuchtriegel.

V amfori, postavljeni na dvignjen prostor za shranjevanje, so našli ostanke okostij dveh mladih miši.

Med shranjenimi predmeti so ogrlica, sestavljena iz najmanj 24 drobnih predmetov iz kosti, steklene paste, keramike in kamene strele. Tam so tudi upodobitve priljubljenih in skoraj vseprisotnih božanstev Besa in Merkurja ter miniaturne upodobitve rok in stopal, šiškaric in grozdov. Ogrlice, znane pod imenom crepundia, so Rimljani podarjali otrokom. Služile so kot zaščitni amuleti, pa tudi kot ropotulje, katerih zvok je odraslim pomagal spremljati gibanje otrok.

Pompeje bodo še dolgo raziskovali. FOTO: Dokumentacija Dela

Našli so tudi pinceto, majhno stekleničko za parfum ali mazilo, kadilnico ter posode iz brona, stekla in keramike, pa tudi posodje za kuhanje. Svinčene uteži v leseni škatli kažejo na to, da se je kdo v hiši ukvarjal s trgovino. V majhni pleteni posodi je bilo 38 bronastih kovancev. Dejstvo, da so za seboj ostali tako kovanci kot tudi predmeti, ki so očitno imeli sentimentalno vrednost, kaže na to, da lastniki po izbruhu Vezuva niso imeli dovolj časa, da bi jih vzeli s seboj. »Pompeji niso le kraj velikih umetniških del. So tudi kraj, kjer najbolj vsakdanji predmeti vračajo preteklosti človeško razsežnost,« je dejal Zuchtriegel. »Vrednost tega odkritja je v možnosti, da skupaj razberemo različne sledi nekega življenja: osebne navade, delo in spomine.«

Hiša stoji v osrednjem delu Pompejev in jo na podlagi najdenih napisov okvirno povezujejo z moškim po imenu Kornelij Maksim. Njeno pročelje je bilo prvič izkopano leta 1912, a so arheologi šele zdaj, v okviru širšega obnovitvenega projekta, raziskali nekatere prostore za njim. Izkopavanja so omogočila tudi dokaze, ki kažejo na to, da so se določene težave mestnega življenja v dveh tisočletjih presenetljivo malo spremenile. Arheologi so namreč v amfori, postavljeni na dvignjen prostor za shranjevanje, našli ostanke okostij dveh mladih miši.