Skoraj kot slovenski Black Cube: poglejte, kaj pravi poslanka na posnetku, objavila ga je vladajoča stranka (VIDEO)

Objava posnetkov, ki kompromitirajo, ni le slovenska posebnost (afera Black Cube), tudi pri južnih sosedih si politične stranke pomagajo na podoben način.

Tako je Hrvatska demokratska skupnost (HDZ) na Facebooku objavila posnetek, ki je nastal med sejo saborskega Odbora za ustavo, poslovnik in politični sistem, ter se obregnila ob poslanko Sandro Benčić (Možemo).

»Živina«

Na posnetku je videti, kako se poslanka približa kameri, potem ko zapusti kader, pa se zasliši beseda »živina«.

FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Hdz

»Živina! – tako je Sandra Benčić v hrvaškem saboru označila Ivana Malenico, nekdanjega dekana Visoke šole v Šibeniku, in ostale kolegice in kolege iz parlamentarne večine. Progresivna, kulturna, moderna, subtilna, izobražena, vključujoča in strpna. Vrhunska pravnica in poznavalka ekonomije, « so ob tem sporočili iz HDZ.

Odbor za ustavo, poslovnik in politični sistem je danes namreč z večino glasov določil seznam kandidatov za izvolitev treh sodnikov ustavnega sodišča. Prijavilo se je 17 kandidatov, od katerih ena kandidatura ni veljavna, napovedano pa je bilo, da bo odbor kandidate na razgovor povabil prihodnji teden.

Odbor je potem, ko prejšnji javni poziv zaradi političnih sporov med vladajočimi in levico v opoziciji ni uspel, določil seznam 16 kandidatov, ki jih bo zaslišal prihodnji teden, nakar bo sledilo medstrankarsko usklajevanje, saj je za njihovo izvolitev potrebna dvotretjinska parlamentarna večina, je navedel dnevnik.hr.

FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Hdz

Poslanka potrdila, da je to res rekla

Kasneje se je na posnetek odzvala poslanka Sandra Benčić.

»Vidim, da HDZ že več dni uporablja vse svoje kanale, da bi prelisičil novico, da sem si danes, ko sem odhajala s seje ustavnega odbora, zamrmrala: 'živina'. Res sem. To sem rekla. In to se je nanašalo na HDZ,« je zapisala v objavi na Facebooku.

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»Ne strinjam se z igro nasmihanja, medtem ko se ugrabljajo institucije, medtem ko se žali inteligenca državljanov in medtem ko se od vseh pričakuje, da bodo molče prikimavali. Ne strinjam se s politiko, v kateri je večji problem beseda, izrečena v frustraciji, kot pa sistem, ki to frustracijo vsakodnevno proizvaja,« je med drugim še zapisala.