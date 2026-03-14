Skoraj neverjetno! Kako je lahko tole preživel? (VIDEO)

Neverjeten posnetek prihaja z najvišje gore na Poljskem. Planinec je padel z najvišje gore, se večkrat prevrnil po strmem pobočju, a jo čudežno odnesel brez hujših poškodb, navaja Daily Mail.

Skoraj neverjetno

Nesreča se je zgodila na Rysyu, gori, visoki približno 2500 metrov, prekriti s snegom, ki leži v vzhodnem delu Tater, na meji med Poljsko in Slovaško.

Kljub dramatičnemu padcu je planinec ostal brez hujših poškodb in je po dogodku, kar je prav tako presenetljivo, uspel sam nadaljevati sestop z gore. Posnetek dramatičnega trenutka je zabeležila kamera, pritrjena na čelado njegovega sopotnika.

Čeprav so bile vremenske razmere dobre, z rahlim vetrom in stabilnim vremenom, je – po navedbah lokalnih medijev – planinec naredil »napačen korak«. V tistem trenutku je izgubil ravnotežje in začel nekontrolirano drseti po strmem pobočju navzdol.

Le bolečina v mezincu

Ljudje, ki so bili v bližini, so takoj stekli proti njemu in začeli klicati na pomoč, saj so se bali najhujšega. A edina poškodba, na katero se je planinec pritožil, je bila bolečina v mezincu. Njegov prijatelj, ki je bil na srečo zdravnik, ga je takoj pregledal in ugotovil, da nima resnejših poškodb. Nato jima je uspelo dokončati sestop z gore.