Skoraj tri četrtine dojenčkov vsak dan pred zasloni, nekateri celo več kot tri ure!

V Veliki Britaniji skoraj tri četrtine devet mesecev starih dojenčkov vsak dan preživi pred zasloni vsaj nekaj časa, kaže študija Inštituta za izobraževalne politike (EPI). V povprečju pred zasloni dnevno preživijo 41 minut, dva odstotka pa celo več kot tri ure. Raziskavo so objavili v času, ko se britanska vlada pripravlja, da bo aprila objavila usmeritve staršem za preživljanje časa pred različnimi zasloni za otroke do petega leta starosti. Ob napovedi smernic so poudarili, da okoli 98 odstotkov otrok do drugega leta vsak dan preživi pred zasloni, medtem ko starši in učitelji opozarjajo, da se ob vstopu v šolo težje osredotočijo na učenje. Tisti, ki pred zasloni preživijo največ časa - okoli pet ur dnevno - pa imajo veliko manjši besedni zaklad od tistih, ki so pred zasloni 44 minut na dan.

Izsledki študije kažejo, da dojenčki v enostarševskih družinah povprečno pred zasloni preživijo 47 minut na dan, v dvostarševskih 39 minut, v povprečju pa 41 minut. Tisti, ki pred zasloni preživijo več kot tri ure dnevno, pa so imeli znatno manj možnosti za izlete v naravo ter branje zgodb in petje staršev.

Več kot 8000 družin

Študija temelji na podatkih več kot 8000 družin, ki so sodelovale v nacionalni raziskavi o otrocih, rojenih v Angliji v začetku leta 2020, z naslovom Otroci 2020-ih. V študiji so ugotovili povezavo med družinskim dohodkom in časom, ki ga otroci preživijo pred zasloni. Niso pa ugotovili povezave med družinskim dohodkom in tem, ali so dojenčki sploh preživljali čas pred zasloni ali ne. Verjetnost, da bodo starši vsak dan skupaj z dojenčki gledali slike v knjigah, pa je bila enaka ne glede na to, ali dojenček pred zaslonom ni preživel nobenega časa ali je preživel do dve uri. Verjetnost skupnega gledanja knjig se je zmanjšala šele, ko je čas pred zasloni presegal dve uri.

80 odstotkov dojenčkov, ki so preživljali čas pred zasloni, je bilo vsak dan na sprehodu na prostem. Med dojenčki, ki za zasloni preživijo več ko tri ure dnevno, pa jih je bilo na sprehodu 60 odstotkov. Predstavnica inštituta Tammy Campbell je poudarila, da študija kaže, da se čas pred zasloni in zdravo, aktivno otroštvo nujno ne izključujeta. Meni, da bi namesto »osredotočanja zgolj na demonizacijo vsake rabe zaslonov in omejevanja časa njihove uporabe«, morale politike in smernice družinam pomagati pri uporabi digitalnih orodij za spodbujanje razvoja, krepitev vezi in uživanje v otroštvu. Zdi se ji, da je treba zlasti odgovoriti na vprašanje, zakaj zelo majhna skupina dojenčkov ped zasloni preživi več kot tri ure.