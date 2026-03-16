V VELIKI BRITANIJI

Skoraj tri četrtine dojenčkov vsak dan pred zasloni, nekateri celo več kot tri ure!

Dojenčki v enostarševskih družinah povprečno pred zasloni preživijo 47 minut na dan, v dvostarševskih 39 minut.
Študija temelji na podatkih več kot 8000 družin, ki so sodelovale v nacionalni raziskavi o otrocih, rojenih v Angliji v začetku leta 2020. FOTO: Tatyana Tomsickova/Getty Images
STA, B. K. P.
 16. 3. 2026 | 23:07
3:04
V Veliki Britaniji skoraj tri četrtine devet mesecev starih dojenčkov vsak dan preživi pred zasloni vsaj nekaj časa, kaže študija Inštituta za izobraževalne politike (EPI). V povprečju pred zasloni dnevno preživijo 41 minut, dva odstotka pa celo več kot tri ure. Raziskavo so objavili v času, ko se britanska vlada pripravlja, da bo aprila objavila usmeritve staršem za preživljanje časa pred različnimi zasloni za otroke do petega leta starosti. Ob napovedi smernic so poudarili, da okoli 98 odstotkov otrok do drugega leta vsak dan preživi pred zasloni, medtem ko starši in učitelji opozarjajo, da se ob vstopu v šolo težje osredotočijo na učenje. Tisti, ki pred zasloni preživijo največ časa - okoli pet ur dnevno - pa imajo veliko manjši besedni zaklad od tistih, ki so pred zasloni 44 minut na dan.

Izsledki študije kažejo, da dojenčki v enostarševskih družinah povprečno pred zasloni preživijo 47 minut na dan, v dvostarševskih 39 minut, v povprečju pa 41 minut. Tisti, ki pred zasloni preživijo več kot tri ure dnevno, pa so imeli znatno manj možnosti za izlete v naravo ter branje zgodb in petje staršev.

Več kot 8000 družin

Študija temelji na podatkih več kot 8000 družin, ki so sodelovale v nacionalni raziskavi o otrocih, rojenih v Angliji v začetku leta 2020, z naslovom Otroci 2020-ih. V študiji so ugotovili povezavo med družinskim dohodkom in časom, ki ga otroci preživijo pred zasloni. Niso pa ugotovili povezave med družinskim dohodkom in tem, ali so dojenčki sploh preživljali čas pred zasloni ali ne. Verjetnost, da bodo starši vsak dan skupaj z dojenčki gledali slike v knjigah, pa je bila enaka ne glede na to, ali dojenček pred zaslonom ni preživel nobenega časa ali je preživel do dve uri. Verjetnost skupnega gledanja knjig se je zmanjšala šele, ko je čas pred zasloni presegal dve uri.

80 odstotkov dojenčkov, ki so preživljali čas pred zasloni, je bilo vsak dan na sprehodu na prostem. Med dojenčki, ki za zasloni preživijo več ko tri ure dnevno, pa jih je bilo na sprehodu 60 odstotkov. Predstavnica inštituta Tammy Campbell je poudarila, da študija kaže, da se čas pred zasloni in zdravo, aktivno otroštvo nujno ne izključujeta. Meni, da bi namesto »osredotočanja zgolj na demonizacijo vsake rabe zaslonov in omejevanja časa njihove uporabe«, morale politike in smernice družinam pomagati pri uporabi digitalnih orodij za spodbujanje razvoja, krepitev vezi in uživanje v otroštvu. Zdi se ji, da je treba zlasti odgovoriti na vprašanje, zakaj zelo majhna skupina dojenčkov ped zasloni preživi več kot tri ure.

Več iz teme

dojenčkiotrocizaslonistarširaziskava
ZADNJE NOVICE
23:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
OSUMLJEN UBOJA

V največjem romskem naselju na Dolenjskem: 13-letnik streljal na 18-letnika

Družina 18-letnika se je zaradi groženj za nekaj dni umaknila iz naselja.
Tanja Jakše Gazvoda16. 3. 2026 | 23:07
23:07
Novice  |  Svet
V VELIKI BRITANIJI

Skoraj tri četrtine dojenčkov vsak dan pred zasloni, nekateri celo več kot tri ure!

Dojenčki v enostarševskih družinah povprečno pred zasloni preživijo 47 minut na dan, v dvostarševskih 39 minut.
16. 3. 2026 | 23:07
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Predvolilno soočenje

O strankah.
Branko Babič16. 3. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Jerneja Suhadolnika: Vojna in nogomet

Naslednji dan se je oglasil Trump in demantiral Infantina, ki je izpadel naivno.
Jernej Suhadolnik16. 3. 2026 | 22:25
22:12
Bulvar  |  Suzy
REKORDI HOLLYWOODA

Ti igralci so oskarja osvojili zelo mladi: najmlajša dobitnica je imela komaj 10 let (Suzy)

Nekateri zvezdniki so prestižno filmsko nagrado prejeli že kot otroci ali zelo mladi igralci in se tako zapisali v zgodovino oskarjev.
16. 3. 2026 | 22:12
21:51
Novice  |  Slovenija
ODŠTEVANJE DO VOLITEV

Na soočenju Janše in Goloba padale težke besede, vabljeni sta bili tudi njuni soprogi

Prvaka strank SDS in Gibanje Svoboda sta se dotaknila tudi domnevnega vmešavanja tujih obveščevalnih služb v slovensko demokracijo.
16. 3. 2026 | 21:51

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
