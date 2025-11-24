Kaos v parlamentu: skrajna desničarka razjezila muslimane, nadela si je burko (VIDEO in FOTO)

Avstralska skrajno desna senatorka Pauline Hanson se je danes pojavila v parlamentu v burki, kar je sprožilo ostre reakcije muslimanskih senatorjev, ki so njen nastop označili za rasističnega. Hansonova je s tem dejanjem želela podpreti svojo politično kampanjo za prepoved nošenja burk in drugih pokrival za obraz v javnosti.

Senatorka je burko oblekla kmalu po tem, ko so ji zavrnili dovoljenje za predstavitev zakona, ki bi v Avstraliji prepovedal javno nošenje burk. To je že drugi primer, da Hansonova uporablja burko v parlamentu, da bi podprla svojo pobudo.

FOTO: Mick Tsikas Via Reuters

Njeno pojavljanje v burki je v Senatu sprožilo jezo, sejo pa so prekinili, potem ko je odklonila, da bi snela oblačilo. Mehreen Faruqi, muslimanska senatorka iz Zelenih iz Novega Južnega Walesa, je dejala: »To je rasistična senatorica, ki odkrito kaže svoj rasizem.«

FOTO: Mick Tsikas Via Reuters

Hansonova je s tem dejanjem znova sprožila razpravo o svobodi verskega izražanja v Avstraliji in kontroverznosti prepovedi burk v javnosti, medtem ko skrajno desni politični krogi nadaljujejo prizadevanja za strožje omejitve, poroča Slobodna Dalmacija.

