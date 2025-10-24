Skrajno levičarski politik pred izjavami, da »obsoja ultra bogate«, res snel pregrešno dragi Rolex? (VIDEO)

Priljubljeni skrajno levičarski francoski politik in najmlajši član francoskega parlamenta Louis Boyard, član stranke Neuklonljiva Francija (LFI), se je te dni znašel v središču pozornosti. A ne zaradi svojih poliitčnih stališč, pač pa zaradi ure.

Tako so ga kamere posnele, ko naj bi si pred pogovorom za televizijo

diskretno snel Rolex uro, vredno 50.000 dolarjev. To je storil, preden je dal intervju, v katerem »obsoja ultra bogate«.

Celo argentinski radikalno desničarski predsednik Javier Milei se je pridružil kritikam in delil viralni posnetek kot dokaz tega, kar je označil za levičarsko »hinavščino«. Ob vsesplošnem zgražanju javnosti, so njegovi svetovalci sporočili, da »veliko govori z rokami, zato ima zdaj navado, da si med intervjuji sname uro, da ne bi udarjala ob mikrofon.«

Trdi, da nima Rolexa, ampak uro, ki stane 295 evrov

A mladi politik je udaril nazaj. Boyard je v posnetku odgovoril na trditve o luksuzni uri in označil za »dezinformacijsko kampanjo«, za katero trdi, da jo je pred francoskimi predsedniškimi volitvami leta 2027 orkestrirala skrajna desnica. »Žal mi je, da vas moram razočarati, ampak nimam Rolexa, imam uro, ki stane 295 evrov. Prijatelji so mi jo kupili za 25. rojstni dan, hvala fantje!« je v posnetku izjavil Boyard.