Skrivni milijarderji in prepovedane romance pod drobnogledom: država bo nadzirala mikrodrame

Skrivni milijarderji, usodne ljubice, prepovedane romance, maščevanje, družinske spletke in dramatični preobrati v skoraj vsakem prizoru – vse to so tipični motivi t. i. mikrodram, kratkih serij, ki jih gledalci gledajo na mobilnih telefonih. Epizode so pogosto dolge le nekaj minut, zgodba pa se razvija z bliskovito hitrostjo.

Mikrodrame so izjemno priljubljene in s tem tudi zelo donosen posel. Na Kitajskem je imela ta oblika zabave do konca leta 2024 okoli 662 milijonov uporabnikov, prihodki trga pa so presegli 50 milijard juanov oziroma skoraj sedem milijard evrov – več kot je znašal izkupiček kitajskih kinoblagajn!

Peking jih ne vidi več zgolj kot nedolžno zabavo. Gre za vsebine, ki jih vsak dan spremljajo množice ljudi, zato jih oblast razume tudi kot prostor, kjer se oblikujejo vrednote ter predstave o odnosih, denarju, spolnosti in družini. Nacionalna uprava za radio in televizijo je pred kratkim provincialnim oblastem naročila, naj poostrijo nadzor nad lokalno produciranimi vsebinami. Motijo jo predvsem mehka pornografija, »popačeni pogledi na zakonsko zvezo in odnose«, materializem, bahavo razkazovanje bogastva ter nasilne vsebine.

Ko začneš gledati, težko odnehaš. FOTO: Oscar Wong/Getty Images

Kampanja za nadzor mikrodram je del širših prizadevanj kitajske vlade za usmerjanje družbenih norm, vključno s spodbujanjem sklepanja zakonskih zvez in preprečevanjem širjenja po njihovem mnenju škodljivih ideologij na spletu. Mikrodrame so za ustvarjalce mamljive, ker so cenejše in hitrejše za produkcijo od klasičnih televizijskih serij. Nastajajo v kratkem času, pogosto z manj znanimi igralci, a z zelo premišljeno zgrajenimi zapleti, ki gledalca prisilijo, da si ogleda še eno epizodo. Kitajske platforme, kot so Douyin, Kuaishou in WeChat, so že lani množično odstranjevale sporne mikrodrame ter zapirale račune, povezane z neprimerno vsebino.

Toda prav zaradi njihovega izjemnega dosega jih kitajske oblasti nočejo prepustiti prostemu trgu. Industrija lahko raste, vendar pod strogim nadzorom države. Manj nasilja, manj spolno obarvanih vsebin in manj poveličevanja bogastva – to je smer, v katero želi Peking usmeriti eno najhitreje rastočih oblik spletne zabave.