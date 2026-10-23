Skrivni računi, ruski hekerji in dve milijardi dolarjev: v središču zgodbe pa Trumpov zet

Nizozemska vojaška obveščevalna in varnostna služba (MIVD) naj bi več let spremljala dejavnosti Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po poročanju ameriške revije Vanity Fair so ruski hekerji pred tem vdrli v njegov telefon, nizozemski obveščevalci pa naj bi s pomočjo ruskega operativca pridobili dostop do podatkov in nato spremljali uporabo naprave. Tako naj bi odkrili tudi dostop do bančnih računov, povezanih z velikimi denarnimi nakazili. Po raziskavi novinarja Matthewa Cola, ki jo je objavil Vanity Fair, so posnetke zaslona s Kushnerjevega telefona iPhone X našli na oddaljenem strežniku, povezanem z rusko vojaško obveščevalno službo GRU.

Zgodba naj bi se začela konec leta 2017, ko so britanski in nizozemski obveščevalci prestregli ruskega operativca GRU, ki naj bi potoval v Veliko Britanijo na vohunsko misijo. Nizozemci naj bi mu ponudili možnost sodelovanja z njihovo obveščevalno službo, sicer bi ga prijele britanske oblasti. Ruski operativec naj bi pristal na sodelovanje in Nizozemcem omogočil dostop do občutljivega strežnika GRU v ruskem mestu Rostov. Na njem naj bi našli zaupne datoteke s posnetki zaslona Kushnerjevega telefona. Nizozemski obveščevalci naj bi nato odkrili varnostno pomanjkljivost v Applovi napravi in v začetku leta 2018 pridobili možnost spremljanja dogajanja na njenem zaslonu. Tako naj bi spremljali Kushnerjevo uporabo telefona in opazili, da se je prijavljal v bančni račun v Združenih arabskih emiratih (ZAE). Na računu naj bi bilo več sto milijonov dolarjev, ki naj bi bili nakazani iz Azerbajdžana.

Dva skrivna računa in milijardni zneski

Kushner je bil v času prve Trumpove administracije višji predsednikov svetovalec in vodja Urada za ameriške inovacije. Prvi račun, ki ga je Vanity Fair poimenoval Alpha, naj bi bil povezan z banko First Abu Dhabi Bank v ZAE. Upravljal naj bi ga Tahnoon bin Zayed, predsednik banke in brat predsednika ZAE Mohameda bin Zayeda. Po navedbah revije naj bi bil račun del načrtov bin Zayeda in savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana za vzpostavitev skrivnega sklada, s katerim bi podpirali izbrane zunanjepolitične cilje Trumpove administracije. Med njimi naj bi bila tudi gradnja zidu na meji med ZDA in Mehiko. V zameno naj bi Trumpova administracija pomagala bin Salmanu pri utrjevanju položaja v Savdski Arabiji.

Čeprav naj bi načrt za ustanovitev sklada v prvotni obliki propadel, naj bi predstavnika zalivskih monarhij na dva računa, povezana s Kushnerjem, nakazala najmanj dve milijardi dolarjev, poroča Vanity Fair. Vir, ki ga navaja revija, je sklad opisal kot skupni denarni fond za uresničevanje diplomatskih ciljev. Po njegovih besedah naj bi bili takšni skladi oblika korupcije, ki se pojavlja v nekaterih vladah arabskih držav ob Perzijskem zalivu. Drugi račun, poimenovan Beta, naj bi bil povezan z izraelsko centralno banko. Po navedbah vira naj bi bilo nanj prek Azerbajdžana prenesenih približno milijardo dolarjev, namenjenih Kushnerju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi izvedel za denar in vztrajal, da ga pred dvigi o tem obvestijo. Kushner naj bi po navedbah v poročilu z računa v Dubaju nakazoval znatne zneske tudi drugim osebam, med njimi vojaškemu poveljniku, plačancu in nekdanjemu najetemu morilcu.

Kushner vse obtožbe zanika

V času druge Trumpove administracije je 45-letni Kushner deloval kot eden od dveh posebnih odposlancev ameriškega predsednika. Poročen je s Trumpovo hčerko Ivanko. Po navedbah v preiskavi naj bi posamezniki iz Združenih arabskih emiratov in Savdske Arabije Kushnerju zagotavljali denar v zameno za vpliv v ameriški administraciji, čeprav je imel dostop do zaupnih informacij. Če bi se takšne navedbe izkazale za resnične, bi se lahko odprla tudi vprašanja o morebitnih kršitvah ameriške zakonodaje.

Kushner je v četrtek vse obtožbe odločno zavrnil. »Obtožbe, ki jih je predstavil ta avtor, so popolnoma nore in se nikoli niso zgodile,« je dejal. Poudaril je, da so pisno zavrnili vse navedbe, vendar avtor po njegovih besedah ni predložil niti enega dokaza, ki bi jih podprl. »Ni bilo predloženih nobenih bančnih izpiskov, evidenc bančnih nakazil, številk računov, datumov transakcij ali drugih preverljivih podrobnosti, ki bi podprle te izjemne obtožbe,« je poudaril. »To ni novinarstvo. Gre za mešanico domišljije, fikcije in zagovarjanja določenih stališč, ki jo je napisal nekdo, ki je bodisi globoko moten bodisi deluje s slabimi nameni,« je sklenil Kushner.

Poročilo je objavil Vanity Fair v odlomku iz prihajajoče knjige preiskovalnega novinarja Matthewa Cola. Vse navedbe o domnevnih računih, nakazilih in Kushnerjevem ravnanju za zdaj ostajajo obtožbe, ki jih ta odločno zanika, poroča Dnevnik.hr.