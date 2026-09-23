Skrivno življenje Nočne straže: šest mesecev bodo zbirali vzorce s slike

V amsterdamskem Rijksmuseumu raziskovanje Rembrandtove Nočne straže od slikarjeve tehnike, nanosa barv in potez širijo tudi na mikroorganizme. Šest mesecev bodo raziskovali žive in prostemu očesu nevidne sledi, ki jih za seboj pusti vsak, ki je imel s sliko opravka. Raziskavo bo muzej izvedel v sklopu več let trajajočega konservatorsko-restavratorskega projekta Operacija Nočna straža, kjer najznamenitejšo sliko zbirke analizirajo v steklenem prostoru pred očmi javnosti. Pristno doživetje slike je v tem času resda onemogočeno, saj se ji ni mogoče dobro približati, muzej pa je tako vseeno našel rešitev, da ostane vsaj z razdalje dostopna javnosti, povzema portal MMC.
Idealno bi bilo, če bi našli bakterijo, ki jo je na sliki pustil Rembrandt, se nadejajo.
Znanstveniki bodo zdaj šest mesecev zbirali vzorce s slike, tako s same poslikane površine kot preostalih delov, da bi preučili prisotnost mikroorganizmov. Raziskava poteka v sodelovanju z Artis-Micropia, muzejem mikroorganizmov, ki je del amsterdamskega živalskega vrta. Vzorce bodo gojili in jih od 11. novembra javnosti predstavili v sklopu projekta Nočna straža v živo, ki bo na reprodukciji umetnine v naravni velikosti ponazoril, kateri mikroorganizmi živijo na njej in na katerih mestih.
Medtem ko se v Rijksmuseumu nadejajo novih spoznanj, povezanih z enim najvplivnejših umetnikov v zgodovini umetnosti, imajo mikrobiologi drugačne upe. Mikrobiologinja z Artis-Micropie Eline van Bloois se namreč nadeja, da bo projekt pripomogel k večjemu ugledu bakterij: »Neverjetna je sama primerjava med ogromno mojstrovino in nevidnim življenjem na njej. Mikroorganizmi so pogosto na slabem glasu, vendar po naravi niso niti dobri niti slabi.« Poudarja, da le neznaten delež mikroorganizmov pri ljudeh ali živalih povzroča bolezni, in dodaja: »Vemo tudi, da izpostavljenost nekaterim od teh mikroorganizmov, ki lahko povzročijo običajno blage bolezni, dejansko pomaga pri krepitvi našega imunskega sistema.«