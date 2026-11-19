Ruski predsednik Vladimir Putin je na vrh APEC v kitajskem Shenzhenu prispel v spremstvu častnika, ki je nosil eno najbolj skrivnostnih naprav ruske države – jedrski kovček. Posnetek je objavila ruska državna televizija Russia-1, njen novinar pa je mornariškega častnika neposredno vprašal, ali nosi prav kovček, s katerim je mogoče odrediti jedrski napad. Častnik je na vprašanje kratko odgovoril pritrdilno. Vendar, kot piše Newsweek, trditve ruske televizije ni mogoče neodvisno potrditi. Zato ni mogoče z gotovostjo vedeti, kaj je bilo v kovčku. Njegov pojav pa je znova pritegnil pozornost javnosti zaradi izjemno pomembne vloge, ki jo ima čeget v ruskem sistemu poveljevanja jedrskim silam.

Čeget ni običajna aktovka. Ime je dobil po gori Čeget na Kavkazu, razvili pa so ga v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, v času hladne vojne. Sovjetska zveza in ZDA sta si takrat prizadevali zagotoviti možnost hitrega izdajanja jedrskih ukazov, tudi če njuni voditelji ne bi bili v bližini glavnih poveljniških središč. Čeget so v operativno uporabo uvedli v osemdesetih letih, danes pa je sestavni del ruskega sistema poveljevanja jedrskim silam. Pomembno je poudariti, da čeget ni daljinski upravljalnik, s katerim bi Putin zgolj s pritiskom na gumb lahko izstrelil jedrske rakete. Gre za varno komunikacijsko napravo, ki ruskemu predsedniku omogoča povezavo z vojaškim vrhom in pošiljanje potrjenih ukazov, povezanih z uporabo jedrskega orožja. Naprava je del širšega sistema Kazbek, ki povezuje najvišje državne predstavnike z vojaškim poveljstvom in ruskimi strateškimi jedrskimi silami.

Obstajajo trije jedrski kovčki

Takšen kovček naj ne bi obstajal samo v enem izvodu. Po podatkih strokovnih analiz naj bi bili v uporabi trije čegeti: eden je namenjen predsedniku države, drugi obrambnemu ministru, tretji pa načelniku generalštaba ruske vojske. Vse tri naprave so del sistema poveljevanja, vendar natančen postopek izdajanja jedrskih ukazov ni javno znan. Zato ni mogoče z gotovostjo trditi, da morajo morebitni napad hkrati odobriti vsi trije ali da za to zadostuje soglasje dveh oseb. Ruska televizija Zvezda je že leta 2019 pokazala notranjost enega od takšnih kovčkov. Na posnetku je bilo mogoče videti več različnih gumbov, med njimi belega, označenega kot ukaz za izstrelitev, in rdečega, namenjenega preklicu ukaza.

Po takratnem televizijskem poročilu se naprava aktivira s posebno kartico. Vendar prikazani gumbi nikakor ne pomenijo, da je mogoče jedrske rakete izstreliti zgolj s pritiskom na stikalo. Gre namreč za del zapletenega sistema komunikacije in poveljevanja.

Čeget ni običajna aktovka. FOTO: YouTube, zaslonski posnetek

Putin s skrivnostno aktovko že na Kitajskem

Čeget je na javnih posnetkih mogoče videti le redko, vendar to ni prvič, da se je pojavil med Putinovim obiskom Kitajske. Oktobra 2023 je Reuters objavil posnetek ruskega predsednika v Pekingu po srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Putina sta takrat spremljala dva mornariška častnika, vsak s črno aktovko v rokah. Ruski državni mediji so tudi takrat namigovali, da gre za jedrska kovčka.

FOTO: Sergei Bobylyov Via Reuters

FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

Podobno napravo imajo tudi ameriški predsedniki. Znana je pod vzdevkom nuclear football oziroma jedrska aktovka, njeno uradno ime pa je Presidential Emergency Satchel. V njej so informacije in sredstva, ki ameriškemu predsedniku omogočajo odobritev možnosti jedrskega odziva ter komunikacijo z vojaškim vrhom v kriznih razmerah. Tako kot ruski čeget tudi ameriška naprava ne omogoča neposrednega upravljanja raket, temveč je namenjena sprožitvi postopka poveljevanja.

Pojav skrivnostne aktovke v Putinovem spremstvu je znova opozoril na pomen jedrskega orožja in sistemov poveljevanja v odnosih med največjimi svetovnimi silami. Pozornost je pritegnil tudi zato, ker so na vrhu APEC pričakovali pogovore Putina, ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga, med drugim tudi o jedrskem orožju, poroča 24sata.hr.