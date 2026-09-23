Skrivnostna »ženska v črnem« prestrašila občane: zbrali so se, na teren je prišla policija (VIDEO)

Na območju Lukavca v Bosni in Hercegovini je zadnje dni precej nemira povzročila skrivnostna oseba, oblečena v črno, za katero so po družbenih omrežjih začele krožiti trditve, da se pojavlja v Lukavcu in okoliških naseljih. Objave, fotografije in posnetki so med domačini sprožili tolikšno zaskrbljenost, da so se ljudje celo zbrali, posredovala pa je tudi policija. Toda zdaj se je izkazalo, da je zgodba precej bolj zapletena, je navedel Dnevni avaz.

Tako so se 20. septembra prebivalci zbrali v naseljih Caparde in Puračić. Na kraj je prišla patrulja policijske postaje Lukavac, policisti pa so se pogovorili z navzočimi. Presenetljivo je, da nihče od zbranih ni mogel potrditi, da je skrivnostno osebo s posnetkov dejansko videl na lastne oči.

Policija: Nihče dogodka ni prijavil

Iz Ministrstva za notranje zadeve Tuzlanskega kantona so za Avaz pojasnili, da so preverjali navedbe, ki so v zadnjih dneh krožile po družbenih omrežjih in vznemirjale prebivalce širšega območja Lukavca.

Ugotovili so, da policijski postaji oziroma policijski upravi Lukavac ni bil prijavljen noben dogodek, ki bi ustrezal opisom s spleta. Policija zato opozarja, da je verodostojnost fotografij in informacij, ki se širijo po družbenih omrežjih, vprašljiva.

Fotografije in posnetki sprožili strah

Tiskovna predstavnica MUP Tuzlanskega kantona je pojasnila, da so policisti ob zbiranju občanov opravili razgovore, vendar nihče ni potrdil, da bi osebno videl kaj podobnega prizorom iz spletnih objav. Po njenih navedbah je zato verjetno, da so informacije in posnetki, ki krožijo po spletu, neverodostojni oziroma neresnični. Občanom zato svetujejo, naj se ob morebitnem sumljivem dogodku ne zanašajo zgolj na družbena omrežja, ampak naj o njem obvestijo najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na interventno številko policije.