Skrivnostni hrvaški otok postal raj za svingerje: pet dni stane tudi več kot 3000 evrov

Sredi šibeniškega arhipelaga se skriva otok, ki se za nekaj dni spremeni v prizorišče mednarodnega druženja odraslih iz tako imenovane »lifestyle« skupnosti. Na Obonjan vsako leto prihajajo svingerji z vsega sveta, cena petdnevnega bivanja pa lahko preseže 3000 evrov.

Zgodba o nenavadnem dogajanju na hrvaškem otoku je znova zaokrožila po spletu, potem ko sta par Ash in Tanya na Instagramu objavila posnetek o domnevnem »skrivnem otoku«. »Ljudje, na Hrvaškem obstaja skrivni otok, ki se vsako leto za dva tedna spremeni v raj za svingerje,« sta sporočila sledilcem. Posnetek je hitro sprožil številna vprašanja in komentarje.

Oglasil se je tudi uporabnik iz Hrvaške, ki je trdil, da informacija ni resnična. »Lažne novice, ljudje. Sem iz Hrvaške in takšnega kraja nimamo,« je zapisal. Avtorja objave sta mu odgovorila, naj na spletu poišče izraz »Spicy Island Croatia« (pikantni otok Hrvaška, op.a.) saj sta bila prepričana, da govorita o resničnem dogodku.

Za prihodnjo sezono že sprejemajo rezervacije

Gre za otok Obonjan v šibeniškem arhipelagu, ki zadnja leta gosti mednarodne dogodke za odrasle udeležence iz »lifestyle« skupnosti.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, je mesto Šibenik otok pred približno desetimi leti za 42 let oddalo v koncesijo družbi Obonjan Rivijera oziroma britanskemu vlagatelju Sound Channel. Med domačini naj bi se od takrat pogosto pojavljala vprašanja, kaj se na otoku pravzaprav dogaja in kdo vse prihaja tja.

Na uradni spletni strani dogodka so že odprli rezervacije za sezono 2027. Program so napovedali v dveh terminih, in sicer od 27. junija do 1. julija ter od 2. do 6. julija.

Organizatorji pričakujejo približno 600 udeležencev, ki naj bi se na zasebnem otoku zbrali v okviru petdnevnega programa.

Od šotora do apartmaja s pogledom na morje

Najcenejša možnost nastanitve je zvonasti šotor za dve osebi, za katerega je treba odšteti najmanj 1599 evrov. Cene gozdnih hišic in apartmajev s pogledom na morje presegajo 3000 evrov.

Obonjan se je v središču pozornosti znašel že pred tem, ko ga je ameriška revija Air Mail omenila v članku o obtožbah proti igralcu Jaredu Letu. V prispevku so objavili pričevanja oseb, ki so igralca obtožile spolno neprimernega vedenja. Leto je vse navedbe v celoti zavrnil in zanikal.