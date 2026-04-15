Skrivnostni oče bitcoina še vedno neznan

Vlagatelje v bitcoin že dolga leta vznemirja vprašanje, kdo je Satoši Nakamoto, skrivnostni oče najbolj znane kriptovalute. Od leta 2009, ko je svetu predstavil bitcoin, je njegova identiteta nerazrešljiva uganka, s katero so se zaman spoprijemali številni preiskovalni novinarji, tehnološki zanesenjaki in drugi radovedneži. Prejšnji teden se je za hip zazdelo, da mu je na sled prišel New York Times, toda britanski kriptograf in izvršni direktor Blockstreama Adam Back, ki ga je časopis izpostavil, je navedbe zanikal.

Dobro je, da ostaja neznan

»Satoši je verjetno nekdo, ki se ne pogovarja s filmskimi ekipami dokumentarnih filmov, preiskovalnimi novinarji in se ne udeležuje forumov ali konferenc s svojim pravim imenom, zato se zdi verjetno, da tega ne bomo nikoli izvedeli,« je v intervjuju za Yahoo Finance dejal Back. »Dobro je, da njegova identiteta ostaja neznanka. Če bomo izvedeli, kdo je, bo to imelo negativne posledice,« je v oddaji Technology Business Programming Network dejal kriptomilijarder Changpeng Zhao. Po njegovem mnenju mora bitcoin ostati decentralizirana kriptovaluta brez enega samega vodje, ki bi nanjo močno vplival ali bil tarča regulatorjev.

Novinar New York Timesa John Carreyrou je poldrugo desetletje analiziral dokumente, povezane z Backom, in ugotovil, da se njegovo pisanje ujema z Nakamotovim. Back je leta 1997 izumil hashcash – sistem kibernetske varnosti, ki je bil neposredno omenjen v beli knjigi o bitcoinu – in je bil eden prvih ljudi, ki jim je Nakamoto pisal po e-pošti, preden je javno predstavil bitcoin. Poleg tega se je Back umaknil s spleta okoli leta 2011, ko je Satoši izginil iz kriptoskupnosti.