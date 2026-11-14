Skrivnostni predmet pospešuje mimo Zemlje, znanstvenike zmedla ena stvar

Znanstvenike je osupnila nenavadna »vesoljska skala«, ki je začela pospeševati na poti mimo Zemlje. Pri predmetu z oznako 1998 KY26 so namreč opazili pospešek, ki ga ni mogoče pojasniti zgolj z delovanjem gravitacije. Strokovnjaki zato menijo, da ga poganja nekaj drugega, a so glede pravega vzroka močno razdeljeni.

Predmet v dolžino meri približno enajst metrov, kar je primerljivo z velikostjo običajnega avtobusa. Kljub temu se okoli svoje osi zavrti vsake 5,35 minute, kar je v primerjavi z drugimi bližnjimi vesoljskimi telesi izjemno hitro. Harvardski profesor Avi Loeb je prepričan, da predmet, ki drvi mimo našega planeta, v resnici sploh ni asteroid, temveč izgubljeno vesoljsko plovilo Phobos 1, ki ga je nekdanja Sovjetska zveza izstrelila leta 1988. Plovilo se je na poti proti Marsu izgubilo le nekaj mesecev po izstrelitvi.

Je kriv sončni pritisk na kovinske površine?

Loeb domneva, da sta velikost predmeta 1998 KY26 in njegovo skrivnostno gibanje dokaz, da so znanstveniki končno našli pogrešano sovjetsko sondo. Že leta 2023 so astronomi na podlagi podatkov, ki so jih teleskopi zbirali zadnjih 25 let, ugotovili, da se telo premika hitreje kot običajno. Podatki so pokazali, da ima predmet majhen, a stalen dodaten pospešek, zaradi katerega se njegova pot razlikuje od poti običajne vesoljske skale, na katero vpliva le gravitacija. V novi študiji, objavljeni v reviji Icarus, pa so strokovnjaki izključili možnost, da bi se hitrost povečala zaradi odpadanja ledu z vesoljskega telesa, saj je predmet pretopel, da bi vseboval led. »Ugotovili smo, da je 1998 KY26 verjetno izsušen asteroid,« so zapisali raziskovalci. Obenem so zavrnili tudi teorijo o tako imenovanem temnem kometu, po kateri naj bi skriti led v notranjosti počasi prehajal v plin in telesu dajal dodaten zagon, čeprav za seboj ne pušča vidnega repa ali prašnega oblaka.

Zaradi številnih neodgovorjenih vprašanj so Loeb ter soavtorja Adam Hibberd in Adam Crowl na platformi arXiv objavili lastno študijo. V njej trdijo, da se lastnosti predmeta 1998 KY26, kot so njegova velikost, nenavadno močan odsev in hitro vrtenje, ujemajo z vesoljskim plovilom, ki ga je izdelal človek. Loeb pojasnjuje, da bi lahko bil dodaten potisk posledica sončne energije, ki se odbija od njegovih bleščečih kovinskih površin in sončnih celic. S pomočjo tridimenzionalnega modela sonde Phobos 1 so strokovnjaki ugotovili, da se predmet ujema z več spremembami svetlosti, ki so jih teleskopi zabeležili z Zemlje. »Podobnost orbite predmeta 1998 KY26 z orbito izgubljenega vesoljskega plovila Phobos 1 nakazuje, da gre za isti predmet,« je sklenil Loeb.