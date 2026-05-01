Skrivnostni umetnik spet udaril z močnim sporočilom (FOTO in VIDEO)

V središču Londona, natančneje na Waterloo Place, se je nedavno pojavila nova skulptura, ki nosi podpis skrivnostnega uličnega umetnika Banksyja. Skulptura prikazuje moškega v obleki, ki koraka naprej z zastavo, ta pa mu prekriva obraz. Ta vizualno močan prizor so mnogi interpretirali kot komentar na slepi nacionalizem in politiko. Moški na skulpturi, ki je postavljen med kipi britanskih zgodovinskih osebnosti, kot sta kralj Edward VII. in Florence Nightingale, s svojim korakom simbolično stopa čez rob podstavka.

Lokacija skulpture ni naključna, saj je Waterloo Place območje, ki slavi imperializem in vojaško prevlado iz 19. stoletja. Banksyjeva skulptura se tako nahaja med kipi, ki predstavljajo obdobje britanske zgodovine, zaznamovano z vojaškimi osvajalskimi pohodi in kolonializmom. S tem je umetnik želel izpostaviti kontrast med preteklostjo in sodobnimi političnimi tokovi, ki se pogosto vračajo k nacionalističnim idejam.

Reakcije javnosti na novo Banksyjevo delo so bile mešane. Nekateri so skulpturo pohvalili kot briljanten umetniški komentar na aktualne politične razmere, mnogi pa so jo označili za močan prikaz slepega patriotizma. »Zastava, ki prekriva obraz, simbolizira slepo sledenje ideologiji brez jasne vizije,« je zapisal eden izmed uporabnikov družbenih omrežij. Spet tretji so skulpturo označili za provokacijo in nepotrebno kontroverznost. Eden izmed mimoidočih, ki ga je Banksy ujel v svojem videu, je izjavil: »Ne maram je.« Kljub temu je večina strokovnjakov pohvalila umetniško delo zaradi njegovega sporočila in umeščenosti v zgodovinski kontekst.