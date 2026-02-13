Papeževo sporočilo iz Vatikana, postna tišina kot orožje proti razdeljenemu svetu

Papež Leon XIV. je danes pozval vernike, naj se letos v postnem času odpovejo sovražnemu govoru. V sporočilu za postni čas jim je še predlagal, naj si raje prizadevajo za prijaznost in spoštovanje. »Vabim vas k zelo praktični in pogosto podcenjeni obliki abstinence. Da se vzdržimo besed, ki žalijo in ranijo naše bližnje,« je dejal prvi papež iz ZDA. Vernikom je predlagal, naj začnejo z »razorožitvijo jezika« ter izogibanjem ostrim besedam, prenagljenim sodbam in obrekovanju.

Predlagal je, naj si raje prizadevajo za prijaznost in spoštovanje tako v družinah in med prijatelji kot tudi na delovnem mestu, v medijih, političnih razpravah in krščanskih skupnostih. »Tako bodo besede sovraštva nadomestile besede upanja in miru,« je poudaril. Vernikom je še sporočil, naj molijo za moč za post tudi v uporabi jezika, da bi bilo manj besed, ki bolijo, in s tem več prostora za glas drugih. »Prizadevajmo si, da bodo naše skupnosti postale kraji, kjer bo krik tistih, ki trpijo, dobrodošel, in kjer bo poslušanje odprlo poti k osvoboditvi, tako da bomo pripravljeni in želeli prispevati k gradnji civilizacije ljubezni,« je pozval.

Papeška bazilika svetega Petra v Vatikanu. FOTO: Michalludwiczak, Getty Images/iStockphoto