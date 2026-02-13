  • Delo d.o.o.
PAPEŽ LEON XIV.

Papeževo sporočilo iz Vatikana, postna tišina kot orožje proti razdeljenemu svetu

Papež je pozval vernike, naj se letos v postnem času odpovejo sovražnemu govoru.
Papež Leon XIV.  FOTO: Getty Images
Papež Leon XIV.  FOTO: Getty Images
STA, A. G.
 13. 2. 2026 | 15:47
 13. 2. 2026 | 15:56
1:53
A+A-

Papež Leon XIV. je danes pozval vernike, naj se letos v postnem času odpovejo sovražnemu govoru. V sporočilu za postni čas jim je še predlagal, naj si raje prizadevajo za prijaznost in spoštovanje. »Vabim vas k zelo praktični in pogosto podcenjeni obliki abstinence. Da se vzdržimo besed, ki žalijo in ranijo naše bližnje,« je dejal prvi papež iz ZDA. Vernikom je predlagal, naj začnejo z »razorožitvijo jezika« ter izogibanjem ostrim besedam, prenagljenim sodbam in obrekovanju.

Predlagal je, naj si raje prizadevajo za prijaznost in spoštovanje tako v družinah in med prijatelji kot tudi na delovnem mestu, v medijih, političnih razpravah in krščanskih skupnostih. »Tako bodo besede sovraštva nadomestile besede upanja in miru,« je poudaril. Vernikom je še sporočil, naj molijo za moč za post tudi v uporabi jezika, da bi bilo manj besed, ki bolijo, in s tem več prostora za glas drugih. »Prizadevajmo si, da bodo naše skupnosti postale kraji, kjer bo krik tistih, ki trpijo, dobrodošel, in kjer bo poslušanje odprlo poti k osvoboditvi, tako da bomo pripravljeni in želeli prispevati k gradnji civilizacije ljubezni,« je pozval.

Vernikom je predlagal, naj si raje prizadevajo za prijaznost in spoštovanje tako v družinah in med prijatelji kot tudi na delovnem mestu, v medijih, političnih razpravah in krščanskih skupnostih.

Papeška bazilika svetega Petra v Vatikanu. FOTO: Michalludwiczak, Getty Images/iStockphoto
Papeška bazilika svetega Petra v Vatikanu. FOTO: Michalludwiczak, Getty Images/iStockphoto

Papež je danes pozval vernike, naj se letos v postnem času odpovejo sovražnemu govoru. V sporočilu za postni čas jim je še predlagal, naj si raje prizadevajo za prijaznost in spoštovanje.

Papež Leon XIVsovražni govorVatikanKatoliška cerkevbesedepapežverniki
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
