Slaba novica za Putina: Zelenskemu je uspelo dobiti od ZDA, kar si je želel

Izmenjava obveščevalnih podatkov z ZDA spet deluje, je danes v Oslu, kjer se je srečal z odposlancem ameriškega predsednika Steveom Witkoffom, sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dejal, je to zelo pomembno za zgodnje opozarjanje na ruske balistične napade. Kot je novinarjem v norveški prestolnici povedal Zelenski, je Ukrajina zelo hvaležna, da izmenjava obveščevalnih podatkov z ZDA spet deluje. »Govorim o zgodnjem opozarjanju, kar je zelo pomembno za naše ljudi (...), saj lahko slišimo, kdaj se približuje balistična raketa,« je pojasnil.

Na vprašanje o morebitnem tristranskem srečanju med ameriškim, ruskim in kitajskim predsednikom, na katerem bi ti govorili o vojni v Ukrajini, je odgovoril, da so srečanja o Ukrajini in njeni prihodnosti zanje sprejemljiva le, če za pogajalsko mizo sedijo tudi sami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Ne vem, o čem bo potekalo tristransko srečanje med Ameriko, Kitajsko in Rusijo, to je njihova stvar. Seveda, če bodo na dnevnem redu vprašanja o Ukrajini, naši prihodnosti, je to sprejemljivo le, če bomo tudi mi sedeli za pogajalsko mizo. To je popolnoma jasno,« je dejal ukrajinski predsednik.

Witkoff bo v sredo odletel v Sankt Peterburg

Na novinarski konferenci sta ob njem nastopila gostitelj, norveški premier Jonas Gahr Store in finski predsednik Alexander Stubb, ne pa tudi Witkoff, navaja BBC. Po besedah Storeja so na srečanju, na katerem naj bi poleg omenjene četverice na daljavo sodeloval tudi drugi ameriški odposlanec Jared Kushner, govorili o varnosti Ukrajine in njenem ozemlju. »Da bi dosegli trajen in pravičen mir, potrebujemo uravnoteženo sodelovanje ZDA, Ukrajine, Rusije in Evrope,« je ocenil. Dodal je, da bo Witkoff v sredo odletel v Sankt Peterburg, kjer bo z ruskimi sogovorniki razpravljal o idejah in predlogih z današnjega srečanja. »Poglejmo, kaj bo rekel (ruski predsednik Vladimir) Putin,« je glede tega na novinarski konferenci še dejal Zelenski.