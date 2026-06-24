Slava in denar ji ne pomagata, tej igralki grozi dosmrtni zapor

Britanska igralka Emaa Hussen, ki je nastopila v izpeljanki priljubljene nadaljevanke EastEnders, manjšo vlogo pa je imela v filmu z Jasonom Stathamom, je obtožena poskusa tihotapljenja 320 kilogramov metamfetamina iz Zahodne Afrike v Avstralijo. Pred dnevi se je morala zglasiti na sodišču v Sydneyju. Policija trdi, da je skupaj s parom iz Južne Avstralije poskušala uvoziti metamfetamin, skrit v vrečah z lesnim ogljem. Policija je začela preiskavo aprila, potem ko so mejne službe zaznale nepravilnosti v dveh ladijskih zabojnikih, ki so iz Gane prispeli v pristanišče Port Botany v Sydneyju. Policija je drogo odstranila iz pošiljke, še preden so jo dostavili v skladišče v predmestju Girraween na zahodu Sydneyja.

Po navedbah policije je Hussenova nato prišla v skladišče in nadzorovala več moških, medtem ko so raztovarjali zabojnik. Moški so nato nekaj vreč naložili v avtomobil in jih odpeljali do hiše v četrti Blacktown, kjer je policija pozneje aretirala Hussenovo. Med preiskavo so zasegli elektronske naprave in beležnico, poroča portal N1.hr. V sklopu preiskave je policija v Adelajdi aretirala in obtožila tudi 30-letno žensko in 32-letnega moškega zaradi suma, da sta z lažnimi identitetami najemala skladiščne prostore v Sydneyju, v katere je bila dostavljena droga.

Policija trdi, da je skupaj s parom iz Južne Avstralije poskušala uvoziti metamfetamin, skrit v vrečah z lesnim ogljem.

Ocenjena ulična vrednost mamila je 296 milijonov avstralskih dolarjev (okoli 208 milijonov ameriških dolarjev oziroma 181,6 milijona evrov). Igralki so varščino že prej zavrnili, novi narok je razpisan za avgust. Za to kaznivo dejanje je predvidena najvišja kazen dosmrtnega zapora, piše BBC.

»Zaseg mamila – z ocenjeno ulično vrednostjo 296 milijonov avstralskih dolarjev – je preprečil, da bi na ulice Avstralije prišlo potencialnih 3,2 milijona posameznih odmerkov,« je dejal vršilec dolžnosti detektivskega nadzornika Trevor Robinson iz avstralske zvezne policije. »Kriminalne združbe se bodo zelo potrudile, da bi skrile prepovedane droge, tudi tako, da jih vdelajo v vsakdanje izdelke, kot je oglje, vendar so naši visoko usposobljeni uslužbenci izurjeni, da prepoznajo in razkrijejo tudi takšne poskuse,« je povedal namestnik nadzornika avstralske mejne službe Jared Leighton. Hussenova je upodobila lik Naz v seriji E20, izpeljanki serije EastEnders, ki so jo prvič predvajali leta 2010. Pojavila se je tudi v akcijskem trilerju Hummingbird iz leta 2013 z Jasonom Stathamom v glavni vlogi, ki so ga v ZDA predvajali pod naslovom Redemption, pri nas pa ga poznamo pod naslovom Prekupčevalec.