Slavna cvetlična preproga ima letos kar 220.000 cvetov (FOTO)

Ljubitelji cvetja so znova prišli na svoj račun. V Medellínu v Kolumbiji si lahko že 16. leto zapovrstjo ogledajo megalomansko cvetlično preprogo, ki jo letos sestavlja kar 220.000 naravnih cvetov na 27.000 rastlinah. Preprogo vsako leto postavijo v nakupovalnem središču Santafé. Poleg tega, da obiskovalce razveseljuje s svojo lepoto, je njena naloga tudi ozaveščanje o aktualnih temah.

Letos cvetlično obilje krasi 15 metrov visoka skulptura belega goloba z razprtimi krili, ki obiskovalcem sporoča: Ko ljubezen združuje, zacveti mir. »Živimo v turbulentnih časih in zato verjamemo, da ta golob predstavlja hrepenenje po miru, ki si ga vsi želimo v vsakdanjem življenju,« pojasnjuje generalna direktorica nakupovalnega središča Santafé Medellín María Fernanda Bertel Puyo.

Golobica miru je visoka kar 15 metrov.

Letošnja izvedba nosi sporočilo miru.

Med cvetje pa ne smejo

V dih jemajoči cvetlični površini prevladujejo petunije in ognjiči, saj so najbolj odporni in zato najprimernejši za tovrstne postavitve. Zanimanje za cvetlično preprogo je ogromno. Lani si jo je ogledalo kar 3,1 milijona obiskovalcev, letošnji obisk pa naj bi bil še večji. Obiskovalci se lahko ob njej fotografirajo, vendar le na za to določeni točki. Med cvetje pa ne smejo, saj bi lahko poškodovali rastline.

Tisti, ki bodo na dogodku kupili lončnico, bodo naredili tudi nekaj dobrega za skupnost. Izkupiček bo namenjen fundaciji FAN. Gre za edinstven psihoterapevtski model v Latinski Ameriki, ki z igro, umetnostjo, barvami in literaturo pomaga pri čustvenem okrevanju otrok in mladostnikov, ki so bili žrtve fizičnega, spolnega ali psihičnega nasilja. Razstava bo na ogled do konca avgusta.