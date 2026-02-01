  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKUPEN PROJEKT

Slavni čevlji v obliki slavnih kock, cokle bodo stale 199,99 evra (FOTO)

Podjetji Crocs in Lego sta združila moči.
Čeprav se ne zdi, so menda zelo udobni. FOTOGRAFIJI: Profimedia
Čeprav se ne zdi, so menda zelo udobni. FOTOGRAFIJI: Profimedia
A. J.
 1. 2. 2026 | 07:12
1:46
A+A-

Čeprav nihče ne zanika, da so crocsi zares udobno obuvalo, pa je treba priznati, da prav lepi niso. Modne strokovnjake ob pogledu nanje vse od začetka njihovega zmagoslavnega pohoda večinoma spreletava srh; izjema je bila le Balenciaga, ki je značilne čevlje iz pene popeljala na prestižne pariške modne brvi. A če so modni esteti menili, da huje ne more biti, so zdaj dobili novo, še večjo kost za glodanje – crocse v obliki lego kocke.

Prvi kupci bodo prejeli figurice z enako obutvijo.
Prvi kupci bodo prejeli figurice z enako obutvijo.

Iz crocsic in kock so nastale debele cokle iz značilnega penastega materiala. Vsako obuvalo ima štiri čepke z logotipom Lego in premični trak na peti. Par stane 199,99 evra in bo prav gotovo obveljal za najbolj ekstravaganten modni dodatek letošnjega leta. Crockice naj bi na police prišle že sredi februarja, in sicer v moški in ženski različici ter seveda v omejeni seriji.

Smešno kot hudič, vzel bom 20 parov.

Najhitrejši bodo ob nakupu cokel prejeli tudi brezplačno mini figurico Lego, ki nosi drobne crocse. Ne glede na mnenje o njihovem videzu bodo novi čevlji zagotovo koristen del garderobe vseh, ki imajo doma še ne polnoletne ljubitelje legokock – v takšnem obuvalu boste lahko kocko, ki se valja doma na tleh, brez skrbi pohodili, brez hujših posledic za nogo in nemara tudi za kocko. In če se nekateri smejijo nenavadni obliki, so drugi nad njo očarani. »Smešno kot hudič (vzel bom 20 parov),« je na Instagramu priznal eden od navdušencev nad najnovejšo nenavadno modno pogruntavščino. 

Več iz teme

lego kockecrocscoklelego
ZADNJE NOVICE
09:33
Bulvar  |  Domači trači
BREZ TABUJEV

Salome gre na OnlyFans: »Nikoli se nisem sramovala svojega telesa« (FOTO)

Vsestranska umetnica in medijska osebnost vstop na platformo razume kot sociološki eksperiment ter nadaljevanje svojega dolgoletnega rušenja tabujev o telesu, spolnosti in identiteti.
1. 2. 2026 | 09:33
09:15
Novice  |  Slovenija
5. IN 20. FEBRUAR

Ste že uredili? Rok za oddajo vloge za to davčno olajšavo že zelo blizu

Zavezanci za dohodnino imajo časa le še nekaj dni za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.
1. 2. 2026 | 09:15
09:15
Šport  |  Odmevi
BLAMAŽA NA KZS

Kolesarska akcija SamodaniPavel je uspela

Kolesarska zveza Slovenije si je privoščila še eno blamažo. Tokrat senzacionalno.
Miroslav Cvjetičanin1. 2. 2026 | 09:15
09:10
Novice  |  Svet
PREISKAVA

Za mladoletnike zapirajo družbena omrežja, bi morali prepovedati tudi igre?

Preiskava zaradi nasilnih ali spolno eksplicitnih iger, ki so jim izpostavljeni otroci.
1. 2. 2026 | 09:10
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
DIGITALNO ZDRAVJE

Nov način komuniciranja z zdravniki

Ob prehodu na enotno komuniciranje zVem po zdravstvenih domovih obratujejo digitočke za ustvarjanje digitalne identitete
Tomica Šuljić1. 2. 2026 | 09:00
08:55
Šport  |  Športni trači
V SLOVO

Za Natašo žalujejo tudi Hrvati, v tamkajšnjem smučanju je pustila globok pečat: Bila mi je izjemna čast, da sem jo imel priložnost spoznati

Umrla nekdanja slovenska smučarka Nataša Bokal.
1. 2. 2026 | 08:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki