Slavni čevlji v obliki slavnih kock, cokle bodo stale 199,99 evra (FOTO)

Čeprav nihče ne zanika, da so crocsi zares udobno obuvalo, pa je treba priznati, da prav lepi niso. Modne strokovnjake ob pogledu nanje vse od začetka njihovega zmagoslavnega pohoda večinoma spreletava srh; izjema je bila le Balenciaga, ki je značilne čevlje iz pene popeljala na prestižne pariške modne brvi. A če so modni esteti menili, da huje ne more biti, so zdaj dobili novo, še večjo kost za glodanje – crocse v obliki lego kocke.

Prvi kupci bodo prejeli figurice z enako obutvijo.

Iz crocsic in kock so nastale debele cokle iz značilnega penastega materiala. Vsako obuvalo ima štiri čepke z logotipom Lego in premični trak na peti. Par stane 199,99 evra in bo prav gotovo obveljal za najbolj ekstravaganten modni dodatek letošnjega leta. Crockice naj bi na police prišle že sredi februarja, in sicer v moški in ženski različici ter seveda v omejeni seriji.

Smešno kot hudič, vzel bom 20 parov.

Najhitrejši bodo ob nakupu cokel prejeli tudi brezplačno mini figurico Lego, ki nosi drobne crocse. Ne glede na mnenje o njihovem videzu bodo novi čevlji zagotovo koristen del garderobe vseh, ki imajo doma še ne polnoletne ljubitelje legokock – v takšnem obuvalu boste lahko kocko, ki se valja doma na tleh, brez skrbi pohodili, brez hujših posledic za nogo in nemara tudi za kocko. In če se nekateri smejijo nenavadni obliki, so drugi nad njo očarani. »Smešno kot hudič (vzel bom 20 parov),« je na Instagramu priznal eden od navdušencev nad najnovejšo nenavadno modno pogruntavščino.