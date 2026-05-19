Slavni muc preživel šest premierjev

Če bi Britance povprašali o najbolj znanih živalskih prebivalcih njihovih krajev, bi se na vrhu lestvice zagotovo znašel Larry. Sivo-beli mačkon od 15. februarja 2011 živi na naslovu ulica Downing 10, torej v uradni rezidenci britanskega premierja v Londonu. Odkar je zaposlen kot glavni lovec za miši, tak naziv so mu namreč v šali nadeli na Otoku, je zamenjal že šest premierjev. Ob trenutni politični krizi v Veliki Britaniji se vse glasneje govori, da bo kmalu dočakal sedmega. Prav zaradi majavega stolčka trenutnega prvega moža britanske vlade Keira Starmerja so se po spletu razpasle šale z Larryjem v glavni vlogi. »Ne glede na to, ali Starmer ostane ali gre, se vsi lahko strinjamo, da je najpomembnejše, da me nahranijo,« se glasi napis ob eni od Larryjevih fotografij, ki so zakrožile po spletu.

Larry je v ulico Downing prišel zaradi potrebe po odganjanju miši in podgan. Preden je dobil službo v vladi in postal ena njenih redkih stalnic, se je potepal po Londonu kot brezdomec. Poleg Starmerja so bili njegovi sostanovalci še David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss in Rishi Sunak. Maček rad kraljuje pred slavnim črnim vhodom britanske vlade, mediji pa mu pogosto posvečajo pozornost kot eni bolj nenavadnih, a stalnih osebnosti političnega dogajanja. Larry je trenutno star okoli 19 let, kar je za mačka že zavidanja vredna starost. Znan je kot precej izbirčen maček, uradno pa ima najraje konzervirano mačjo hrano, predvsem tisto z ribami ali piščancem. Larry ni edini maček, ki je postal prava zvezda v politiki ali javnem življenju. Socks, maček predsednika Billa Clintona, je med letoma 1993 in 2001 živel v Beli hiši, Tuxedo iz kanadskega parlamenta v Ottawi pa je postal maskota lokalne skupnosti in turistična atrakcija.