Slovenci pozor! Našli cenejše možnosti za dopust, Hrvaško zamenjali ti dve državi

Po analizi BBC-ja Europa ostaja glavna poletna destinacija za veliko število popotnikov, zlasti iz Združenih držav Amerike, vendar potovanja niso več tako preprosta in privlačna kot pred nekaj leti. Slovenci seveda poleti še vedno tradicionalno najraje odidemo na počitnice v sosednjo Hrvaško. Jadran se že polni, rezervacije naraščajo in glavno vprašanje je, kam se danes najbolj »splača« potovati. Hrvaška ima v tej zgodbi še vedno pomembno mesto, vendar se kontekst počasi spreminja.

Hrvaška ni več »skriti dragulj«, ki ponuja vrhunsko izkušnjo za nižjo ceno, temveč uveljavljena destinacija, katere cene se vse bolj približujejo zahodnoevropskim.

Rastoče cene letalskih vozovnic, pritiski množičnega turizma v najbolj znanih mestih, geopolitične napetosti, ki vplivajo na cene goriva, ter uvedba novih mejnih sistemov, kot je EES, ustvarjajo dodatne ovire. V takšnih okoliščinah se del turistov odpoveduje klasičnim destinacijam ali vsaj spreminja način potovanja. Namesto hitrih obiskov več mest se vse bolj nagibajo k počasnejšim, »globljim« doživetjem in manj razvpitim lokacijam.

Niso več »ugodna alternativa«

V tem kontekstu se Hrvaška še naprej omenja kot zaželena destinacija, zlasti zaradi svoje obale in zgodovinskih mest. Vendar se vse bolj poudarja, da pravi doživljaj nastopi šele, ko se človek umakne iz najbolj obremenjenih turistilnih točk. Primeri, kot je Korčula, kažejo, da lahko Hrvaška še vedno ponudi avtentično mediteransko vzdušje, vendar z manj gneče in bolj sproščenim tempom. A vseeno, kot navaja BBC, Hrvaška ni več nosilka oznake »ugodna alternativa«, kakršno je imela pred približno desetimi leti.

Črna gora in Albanija namesto Hrvaške

BBC namesto Hrvaške izpostavlja Črno goro in Albanijo kot destinaciji, ki ponujata skoraj enak paket, morje, zgodovino, gastronomijo in vzdušje, a po bistveno nižjih cenah. V Črni gori se nočitev v hotelu višje kategorije giblje med približno 100 in 140 evri, večerja za dva med 40 in 60 evri, skupni stroški bivanja pa ostajajo bistveno nižji kot na Hrvaškem. Albanija gre še korak dlje: nočitev je mogoče najti že za 60 do 110 evrov, večerja za dva pogosto ne presega 40 evrov, vsakdanji stroški, kot sta kava ali prevoz, pa so skoraj simbolični.

BBC izpostavil Slovenijo in Latvijo

BBC-ja tako ponuja tudi vodnik po cenah v Evropi, v katerem primerja različne destinacije in kaj lahko popotniki pričakujejo za svoj denar. Slovenija na primer izstopa kot zelo uravnotežena možnost: nočitev v štirizvezdičnem hotelu v središču mesta se giblje med približno 120 in 160 evri, večerja za dva med 50 in 70 evri, medtem ko so vsakdanji stroški, kot sta prevoz ali kava, relativno nizki.

Hrvaško je v letu 2024 obiskalo več kot 1,6 milijona slovenskih državljanov. Podatki za leto 2025 kažejo, da se je ta trend nadaljeval oziroma povečal, saj so poročali o rasti števila slovenskih gostov.

Podobna logika velja tudi za Latvijo, kjer so cene še nižje, povprečna nočitev znaša približno 70 do 100 evrov, z bistveno bolj dostopnimi skupnimi življenjskimi stroški v primerjavi z zahodnoevropskimi mesti.