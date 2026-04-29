DOPUST

Slovenci pozor! Našli cenejše možnosti za dopust, Hrvaško zamenjali ti dve državi

Niso več »ugodna alternativa«, BBC v analizi omenil tudi Slovenijo in Latvijo.
Niso več »ugodna alternativa«. FOTO: Egeris, Getty Images
Niso več »ugodna alternativa«. FOTO: Egeris, Getty Images
M. U.
 29. 4. 2026 | 20:10
 29. 4. 2026 | 20:22
3:39
Po analizi BBC-ja Europa ostaja glavna poletna destinacija za veliko število popotnikov, zlasti iz Združenih držav Amerike, vendar potovanja niso več tako preprosta in privlačna kot pred nekaj leti. Slovenci seveda poleti še vedno tradicionalno najraje odidemo na počitnice v sosednjo Hrvaško. Jadran se že polni, rezervacije naraščajo in glavno vprašanje je, kam se danes najbolj »splača« potovati. Hrvaška ima v tej zgodbi še vedno pomembno mesto, vendar se kontekst počasi spreminja.

Hrvaška ni več »skriti dragulj«, ki ponuja vrhunsko izkušnjo za nižjo ceno, temveč uveljavljena destinacija, katere cene se vse bolj približujejo zahodnoevropskim.

Rastoče cene letalskih vozovnic, pritiski množičnega turizma v najbolj znanih mestih, geopolitične napetosti, ki vplivajo na cene goriva, ter uvedba novih mejnih sistemov, kot je EES, ustvarjajo dodatne ovire. V takšnih okoliščinah se del turistov odpoveduje klasičnim destinacijam ali vsaj spreminja način potovanja. Namesto hitrih obiskov več mest se vse bolj nagibajo k počasnejšim, »globljim« doživetjem in manj razvpitim lokacijam.

Niso več »ugodna alternativa«

V tem kontekstu se Hrvaška še naprej omenja kot zaželena destinacija, zlasti zaradi svoje obale in zgodovinskih mest. Vendar se vse bolj poudarja, da pravi doživljaj nastopi šele, ko se človek umakne iz najbolj obremenjenih turistilnih točk. Primeri, kot je Korčula, kažejo, da lahko Hrvaška še vedno ponudi avtentično mediteransko vzdušje, vendar z manj gneče in bolj sproščenim tempom. A vseeno, kot navaja BBC, Hrvaška ni več nosilka oznake »ugodna alternativa«, kakršno je imela pred približno desetimi leti. 

Črna gora in Albanija namesto Hrvaške

BBC namesto Hrvaške izpostavlja Črno goro in Albanijo kot destinaciji, ki ponujata skoraj enak paket, morje, zgodovino, gastronomijo in vzdušje, a po bistveno nižjih cenah. V Črni gori se nočitev v hotelu višje kategorije giblje med približno 100 in 140 evri, večerja za dva med 40 in 60 evri, skupni stroški bivanja pa ostajajo bistveno nižji kot na Hrvaškem. Albanija gre še korak dlje: nočitev je mogoče najti že za 60 do 110 evrov, večerja za dva pogosto ne presega 40 evrov, vsakdanji stroški, kot sta kava ali prevoz, pa so skoraj simbolični.

BBC izpostavil Slovenijo in Latvijo

BBC-ja tako ponuja tudi vodnik po cenah v Evropi, v katerem primerja različne destinacije in kaj lahko popotniki pričakujejo za svoj denar. Slovenija na primer izstopa kot zelo uravnotežena možnost: nočitev v štirizvezdičnem hotelu v središču mesta se giblje med približno 120 in 160 evri, večerja za dva med 50 in 70 evri, medtem ko so vsakdanji stroški, kot sta prevoz ali kava, relativno nizki.

Hrvaško je v letu 2024 obiskalo več kot 1,6 milijona slovenskih državljanov. Podatki za leto 2025 kažejo, da se je ta trend nadaljeval oziroma povečal, saj so poročali o rasti števila slovenskih gostov.

Podobna logika velja tudi za Latvijo, kjer so cene še nižje, povprečna nočitev znaša približno 70 do 100 evrov, z bistveno bolj dostopnimi skupnimi življenjskimi stroški v primerjavi z zahodnoevropskimi mesti.

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
