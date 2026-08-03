»Slovenci si prisvajajo plažo. Ko sem jim premaknila stole, me je Slovenka napadla«

Na plažah se znova pojavljajo pritožbe zaradi rezerviranja mest z ležalniki in stoli. Bralka Indexa.hr trdi, da se to vsak dan dogaja na plaži Varoš v kraju Pašman, pristojne službe pa se kljub prijavi niso odzvale. Po njenih besedah skupina slovenskih državljanov vsak dan na »najboljšem mestu v senci« pušča stole in si tako rezervira prostor.

»Stoli stojijo tam ves dan, tudi ko jih več ur ni. Nekega dne nikjer ni bilo sence, zato sem njihove stole nekoliko premaknila in položila svojo brisačo. Sem onkološka bolnica, poleg tega sem bila z majhnim otrokom. Po nekaj minutah je pritekla ženska iz Slovenije, ki je, kolikor sem videla, nastanjena v apartmaju nad plažo. Napadla me je in me pregnala,« je povedala bralka.

Primer prijavila komunalnemu redarju

Kot pravi, se ni želela zapletati v spor, zato je dogodek po elektronski pošti prijavila komunalnemu redarju Občine Pašman. Poskušala ga je priklicati tudi po telefonu, vendar neuspešno. »Žal se pristojne službe niso odzvale, zato se moramo vsak dan spoprijemati s primeri, ko tujci kršijo predpise, se ob tem vedejo objestno, mi pa moramo to prenašati,« je navedla.

Prepričana je, da se podobni primeri dogajajo tudi na drugih delih hrvaške obale. Meni, da bi lahko komunalne službe z doslednejšim ukrepanjem takšno ravnanje hitro zajezile.

Index je vprašanja poslal tudi komunalnemu redarju in ga prosil za pojasnilo, ali je prejel prijavo njihove bralke in kako je ukrepal.

Težavo morajo reševati mesta in občine

Poskusi zavzemanja prostora s puščanjem brisač in ležalnikov že leta povzročajo nezadovoljstvo na številnih plažah ob Jadranu. Hrvaški zakon o pomorskem dobrem in morskih pristaniščih sicer ne vsebuje določbe, ki bi izrecno prepovedovala »rezerviranje plaže z brisačo«. Določa pa, da je pomorsko dobro namenjeno splošni uporabi in da ga lahko vsakdo uporablja pod enakimi pogoji.

Zakon prav tako prepoveduje, da bi kdo brez pravne podlage omejeval splošno uporabo ali si na kakršen koli način prisvojil del pomorskega dobra zase ali za drugo osebo. Brisača, ležalnik ali senčnik zato nikomur ne dajejo izključne pravice do določenega dela javne plaže.

To pa ne pomeni, da bi morali drugi kopalci tuje stvari sami odnašati. O odstranitvi predmetov, ki so jih ljudje pustili zaradi varovanja mesta, morajo odločati pristojne lokalne službe v skladu s pravili posameznega mesta ali občine.

Državni zakon ne določa časovne meje, po kateri bi predmet postal nedovoljena »rezervacija«, zato konkretna pravila sprejemajo mesta in občine.

Mesto ali občina brisači ne moreta priznati statusa veljavne rezervacije, lahko pa določita, kako bodo službe ukrepale, ko ugotovijo, da so ljudje stvari pustili zato, da bi zasedli prostor.

Nadzor izvajajo redarji za pomorsko dobro oziroma pooblaščeni uslužbenci mest in občin. Ti lahko pregledajo dokumente zaradi ugotavljanja identitete, pridobivajo izjave in dokaze, fotografirajo stanje na kraju ter odredijo ukrepe za vzpostavitev reda.