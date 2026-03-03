Slovenci ujeti med kriznimi žarišči! »Hčerka je z 11-mesečnim otrokom iz 52. nadstropja morala v garažno hišo. Grozno«

Vojne razmere na Bližnjem vzhodu razburjajo tudi številne slovenske državljane, ki so zaradi zaprtja zračnega prostora ostali ujeti v državah, ki so tarča iranskih povračilnih ukrepov. Ministrstvo za zunanje zadeve (MZEZ) je zato ponudilo nujno konzularno pomoč slovenskim državljanom in je v stiku tudi z drugimi članicami EU. Po oceni MZEZ v Dubaju ostaja okoli 200 Slovencev, ki čakajo na vrnitev, medtem ko je zračni prostor v regiji večinoma zaprt .

200 NAŠIH državljanov je obtičalo v Dubaju.

Kot je dejal vodja konzularnega sektorja Viktor Mlakar, slovenski uradniki na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v Abu Dabiju, Tel Avivu in Teheranu izvajajo diplomatske aktivnosti za nujno konzularno pomoč slovenskim državljanom, ki so se znašli v težavah. V Dubaju ostaja okoli 200 Slovencev, v Izraelu jih je po njegovih besedah okoli 100, pri čemer gre večinoma za rezidente, ki se običajno ne odločijo, da bi zapustili državo v primeru krize. V Iranu po podatkih MZEZ trenutno ni nobenega slovenskega državljana, ki bi bil tam začasno.

Alarm sredi noči Obstajajo tudi Slovenci ni Slovenke, ki v Dubaju živijo, med njimi slovenska glasbenica Alenka Husić, ki je za spletne Slovenske novice povedala, kakšno je stanje v tem mestu . »Ne bom rekla, da strah ni prisoten, a smo in ostajamo mirni v zavetju našega doma, kar je v trenutni situaciji najpomembneje. Danes je v primerjavi z včeraj mirneje – upam, da tako tudi ostane, ni namreč prijetno, ko te sredi noči iz postelje vrže alarmno stanje,« je dejala. »V prvem polčasu (nedeljska tekma s Češko, op. a.) nisem bil z glavo pri stvari. Vsi vemo, kaj se dogaja v Dubaju, moja družina z dvema otrokoma je tam, zato mi ni bilo enostavno. Vendarle sem si rekel, da jim od tu ne morem pomagati, lahko pa pomagam ekipi,« je dejal košarkar Klemen Prepelič.

Vsi vemo, kaj se dogaja v Dubaju, moja družina z dvema otrokoma je tam, zato mi ni bilo enostavno, pravi košarkar Klemen Prepelič. FOTO: Drago Perko

Ne bom rekla, da strah ni prisoten, a smo in ostajamo mirni v zavetju našega doma, pravi Alenka Husić. FOTO: Barbara Pance

Ker je zračni prostor v večini držav Bližnjega vzhoda zaprt, so onemogočene tako komercialne kot tudi druge letalske povezave, poudarja Mlakar in dodaja, da je zunanje ministrstvo v stiku z drugimi državami članicami EU, kjer potekata koordinacija in izmenjava informacij glede možnosti podpore pri vračanju slovenskih in tudi drugih državljanov EU v domovino. »Če se bo kakšna priložnost pokazala, bomo seveda pri tem sodelovali in tudi pravočasno obvestili naše državljane,« je zagotovil Mlakar, ki svetuje državljanom, ki so ostali v teh državah, naj ostanejo na varnem in spremljajo situacijo, upoštevajo navodila lokalnih oblasti ter ostanejo v stiku s slovenskim zunanjim ministrstvom in predstavniki na bližnjih slovenskih veleposlaništvih.

Panika na Facebooku

Med potniki, ki so obtičali na nemirnem območju, je veliko slovenskih državljanov, ki so se med zimskimi počitnicami odpravili v tople kraje po Bližnjem vzhodu, pa tudi Aziji. Še posebno tisti, ki potujejo po več tednov, si niso mogli predstavljati, kako se bo minuli konec tedna zaostrila situacija. Tako se je ogromno naših državljanov znašlo v situaciji, ko se ne morejo vrniti domov, ker je zastal mednarodni zračni promet.

Ker je zračni prostor zaprt, terminal za prihode na dubajskem letališču sameva. FOTO: Raghed Waked/Reuters

»Me smo še v hotelu in smo v paniki, ker smo zdaj izvedele, da ne moremo domov. Ve kdo, kdaj se odpre letališče???« je po Facebooku spraševala Vesna. Simono skrbi za svojo hčerko: »Imam hčerko v Dubaju in so morali ob enih zjutraj po njihovem času z 11-mesečnim otrokom iz 52. nadstropja v garažno hišo. Grozno.« Tina je zapisala: »Smo družina s tremi otroki v Dubaju. Zaenkrat je polet odpovedan in nov predviden šele 8. marca. Je možna evakuacija na kakšen drug način?«

Počakajte na navodila »Naši potniki so imeli srečo, saj so se iz Dubaja vrnili dan pred napadom, imamo pa veliko potnikov, ki so vezani na dubajsko letališče, denimo tiste na Maldivih,« pojasnjuje tiskovna predstavnica Agencije Sonček Nataša Jeza Kotnik in dodaja, da so cene letalskih vozovnic poletele v nebo. »Vozovnica, ki je še včeraj stala 800 evrov, zdaj stane 2000 evrov,« pravi in dodaja, da predvsem potniki iz azijskih držav poskušajo domov priti prek Istanbula. Telefoni nenehno zvonijo, ljudje pa te res izredne razmere različno doživljajo. Nekateri so zelo razburjeni, drugi spet bolj potrpežljivi, večina pa si jih želi čim prej domov. V Sončku so se že kdaj v preteklosti prav tako srečali z izrednim stanjem, denimo v Egiptu, zato svetujejo, da potniki, ki so v skupini, upoštevajo nasvete svojih vodnikov. »Tisti, ki so odpotovali s polnim aranžmajem, torej da so vplačali hotel in letalski prevoz, morajo počakati na navodila organizatorja, denimo prek nemških ali avstrijskih agencij, saj je organizator odgovoren za njihovo varno pot domov. V tem primeru stroške, ki nastanejo, krije organizator. Če pa so potniki plačali ločeno hotel in letalo, bodo v primeru, da se ne morejo vrniti domov, dobili nazaj refundiran znesek za letalo in si morajo zato pot plačati sami,« pojasni sogovornica, ki ta trenutek svetuje, da si ljudje najdejo varno zatočišče in počakajo.

Ne nasedajte, opozarja predsednica

»Ostanite mirni, prosim,« je na Facebooku sporočila predsednica Nataša Pirc Musar ter dodala opozorilo: »Predvsem pa, prosim, ne nasedajte ljudem, ki vam ponujajo zasebne polete. Zračni prostor je zaprt za vse.« »Mi konzularne številke kličemo od včeraj, vendar se nihče ne javi,« je ob objavi konzularnih številk predsednice zapisala Veronika, ki je še navedla, da je samo v njenem hotelu 70 Slovenk in Slovencev. Ker letališča v Katarju in Združenih arabskih emiratih veljajo za prestopne postaje med Azijo in Evropo, so naši rojaki obstali tudi drugod po svetu. »Prijateljica je z družino ostala v Vietnamu, odpovedali so jim polet, ker bi morali leteti prek Dohe. Na koga se lahko obrnejo oni? Z letalsko družbo si ne morejo pomagati,« je navedla Špela. Vanja se je javila iz tajskega Bangkoka: »Mi nikakor ne najdemo poleta proti Evropi, letalska družba ni odzivna, vse, kar najdemo, je takoj razprodano,« je opisovala pod objavo predsednice. Ljudje so obstali tudi na Maldivih, domnevno na Zanzibarju in drugod.