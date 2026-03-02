Slovenci ujeti v vojni! Andreja na Instagramu: Če je to moj zadnji dan, naj bo vsaj lep

Ogromno Slovenk in Slovencev se je – skupaj z majhnimi otroki – te zimske počitnice odpravilo v tople kraje po Bližnjem vzhodu ter Aziji. Še posebej tisti, ki pretežno potujejo po nekaj tednov, si niso mogli predstavljati, kako se bo minuli konec tedna zaostrila situacija: veleposlaništvo ZDA je šele v petkovem popoldnevu sporočila, da nenujnemu osebju in njihovim družinam dovoljuje, da zaradi varnostnih tveganj zapustijo Izrael. Povečano previdnost je svojim državljanom v Izraelu priporočila tudi Kitajska, tiste v Iranu pa je pozvala k odhodu. V petek zvečer je ameriški predsednik Donald Trump na vprašanje o napadu na Iran odgovoril: »Končne odločitve še nismo sprejeli.« Zatem se je razbesnela vojna vihra.

Rakete tolčejo po vseh

»Država Izrael je izvedla preventivni napad na Iran. Obrambni minister Izrael Kac je razglasil posebne in takojšnje izredne razmere po vsej državi,« so po sobotnem začetku sporočili Izraelci. V Teheranu so bile slišane glasne eksplozije, nad središčem in vzhodno od iranske prestolnice pa sta bila vidna oblaka gostega dima. Umrlo naj bi več kot 200 ljudi, večina menda ob napadu na dekliško šolo na jugu države; v osrednjem delu Teherana je odjeknilo več eksplozij, o njih so poročali še iz drugih krajev. Trump je potrdil poročanja agencij, da v napadu na Iran iz zraka in morja sodeluje tudi vojska ZDA.

Iranci so sprva poročali, da sta predsednik države Masud Pezeškian in ajatola Ali Hamenej na varnem. Iranski zunanji minister Abas Aragči je nato sporočil, da so za iransko vojsko legitimna tarča vsa območja, od koder ZDA in Izrael izvajata napade na Iran. Med tarčami iranskih raket so bile poleg ciljev v Izraelu ameriška vojaška baza v Katarju, baza v Kuvajtu, letalska baza v Združenih arabskih emiratih (ZAE) in ameriška flota v Bahrajnu. Iz ZAE so poročali, da so prestregli večino iranskih raket, v Abu Dabiju pa je po poročanju državnih medijev v napadu umrl en človek. Napadi Irana so prizadeli celo Sirijo.

Takrat se je že ogromno naših državljanov znašlo v situaciji, ko se ne morejo vrniti domov, ker je zastal mednarodni zračni promet. »Me smo še v hotelu in smo v paniki, ker smo zdaj zvedele, da ne moremo domov. Ve kdo, kdaj se odpre letališče???« je po Facebooku spraševala Vesna, Simona pa je zapisala težave njene družine: »Imam hčerko v Dubaju in so po njihovem času morali ob enih zjutraj z 11-mesečnim otrokom iz 52. nadstropja v garažno hišo. Grozno.« Slovenka Tina je spraševala: »Pozdravljeni. Smo družina s tremi otroki v Dubaju. Zaenkrat let odpovedan in nov predviden šele osmega marca. Je možna evakuacija na kakšen drug način?«

»Ostanite mirni, prosim,« je sporočilo prek Facebooka državljankam in državljanom Slovenije po svetu začela predsednica Nataša Pirc Musar ter dodala opozorilo: »Predvsem pa prosim, ne nasedajte ljudem, ki vam ponujajo zasebne lete. Zračni prostor je zaprt za vse.« Predsednica je v objavo dodala tudi nujne telefonske številke naših ambasad v Dubaju ter Abu Dabiju, a so posamezniki tarnali, da jih ne morejo priklicati: »Mi kličemo od včeraj, vendar se nihče ne javi,« je zapisala Veronika, ki je še navedla, da je samo v njenem hotelu 70 Slovenk in Slovencev.

Ker letališča v Katarju in ZAE veljajo za prestopne postaje med Azijo in Evropo, so naši rojaki obstali tudi drugod po svetu: »Prijateljica je z družino ostala v Vietnamu, odpovedali so jim let, ker bi morali leteti prek Dohe. Na koga se lahko obrnejo oni? Z letalsko družbo si ne morejo pomagati,« je navedla Špela. Jana je navedla primer brata in prijatelja, katerih vrnitev se je zataknila v indijskem New Delhiju: »Ne morejo do hrane in pijače,« je opisala okoliščine. Vanja se je javila iz tajskega Bangkoka: »Mi nikakor ne najdemo leta proti Evropi, letalska družba neodzivna, vse, kar najdemo, je takoj razprodano,« je opisovala pod objavo predsednice. Ljudje so obstali tudi na Maldivih, domnevno na Zanzibarju in drugod.

Državljanka Nataša je vmes opisovala razmere v Dubaju: »Vsake toliko časa pokne in vidijo se rakete, ki jih zračna obramba razstreli.« Tudi včeraj so se nadaljevali izraelsko-ameriški napadi na Iran oziroma cilje v osrčju Teherana, Iranci so se odzvali s povračilnimi napadi. Eksplozije je bilo med drugim slišati v Dubaju in katarski Dohi, tarča raketnega napada je bil tudi Jeruzalem. Poročajo o smrtnih žrtvah in ranjenih. Na mednarodnem letališču Zayed v Abu Dabiju so ostanki prestreženega drona ubili eno osebo, azijskega državljana, in ranili sedem drugih.

V raketiranjih in napadih z droni je umrl vrhovni verski voditelj Ali Hamenej; Iran je sporočil, da so se pripravili na vse scenarije, vključno s scenarijem za primer smrti ajatole. Včeraj je že bil oblikovan začasni vodstveni svet, ki bo državo vodil do izvolitve Hamenejevega naslednika. Več velikih ladjarskih družb po zaprtju Hormuške ožine opozarja na možnost zamud pri dostavi tovora, saj so alternativne poti bistveno daljše. Zaprtje ene najpomembnejših svetovnih trgovskih poti bi lahko vplivalo tudi na cene nafte.

Letalski prevozniki so ob napadih ZDA in Izraela na Iran ter posledičnem stopnjevanju napetosti na Bližnjem vzhodu odpovedali ali prestavili več tisoč poletov. Na naše zunanje ministrstvo in konzularna predstavništva se je obrnilo vsaj 150 Slovenk in Slovencev z željo po informacijah oziroma pomoči. »Če je to moj zadnji dan, naj bo vsaj lep,« je v instagram zgodbi iz Dubaja v soboto, po začetku napadov, sklenila Andreja Počkaj, ki se ji (glede na številne nadaljnje objave) vendarle ni nič zgodilo. Je pa že zdaj jasno, da bodo zaradi letalskih zamud in prekinitev potovanj danes številne Slovenke in Slovenci manjkali v službah in šolah. Kako dolgo bodo po svetu ujeti naši turisti, ne more napovedati nihče.