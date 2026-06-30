Slovenec se je na Kornatih javno hvalil z uživanjem prepovedanih školjk (FOTO)

Na portal Morski HR v zadnjih dneh prihaja vse več skrb vzbujajočih zgodb z različnih delov Jadrana. Opozarjajo predvsem na pomanjkljiv nadzor in zaščito naravnih virov ter na varnost plovbe. Eden od Slovencev je medtem sam poskrbel, da je pristal v središču pozornosti, potem ko je na družbenih omrežjih objavil fotografije, na katerih se hvali z uživanjem morskih datljev, katerih lov, posedovanje in uživanje je na Hrvaškem prepovedano.

Tik pred objavo fotografij je na istem omrežju razkril, da se nahaja na Kornatih, v tamkajšnjem narodnem parku. Fotografiji dveh ponv, polnih morskih datljev, sta sprožili številne kritike, predvsem med slovensko javnostjo, ki se očitno dobro zaveda, da je na Hrvaškem lov, posedovanje in uživanje te zaščitene školjke prepovedano in kaznivo, piše morski.hr.

Po pisanju portala se ob tem postavlja vprašanje, kdo mu je prepovedane školjke sploh prodal. Na uredništvo naj bi namreč že dlje časa prihajale informacije o domnevni organizirani prodaji morskih datljev na območju Kornatov, pri čemer naj bi bili po navedbah portala vpleteni tudi posamezniki, ki uživajo zaupanje državnih institucij.

Portal opozarja, da je o podobnem primeru poročal že lani. Takrat naj bi policiji, državnemu inšpektoratu in drugim pristojnim posredovali ime restavracije, videoposnetke, na katerih so bili vidni morski datlji, ter opis domnevne distribucijske mreže »od morja do krožnika«. Policiji naj bi celo podrobno opisali, kako bi lahko krivolovce in prodajalce ujeli pri dejanju. Do danes po njihovih navedbah niso prejeli informacij o morebitnih ukrepih ali sankcijah.

FOTO: Zaslonski Posnetek

»Ko sem bil tam, je bilo okoli 100 kilogramov morskih datljev«

Portal je objavil tudi pričevanje osebe, ki trdi, da je delala v enem od gostinskih objektov. »Ko sem bil tam, so ljudje iz Biograda prinesli školjke, jih odložili pri žaru, nato pa so jih dali v hladilnike in jih ponujali gostom, večinoma Italijanom. Gostje so prihajali prav zaradi teh školjk. Do približno 20. julija, ko sem bil še tam, so prodali okoli 100 kilogramov morskih datljev,« je povedal.

Na vprašanje, ali so gostinski objekt obiskale inšpekcijske službe ali policija, je odgovoril, da v času njegovega dela ni bilo nobene inšpekcije.

»Lastnica je sedela na terasi in z daljnogledom opazovala vsak čoln, ki je prihajal v pristanišče, da bi pravočasno opazila policijo. Lupine so zgodaj zjutraj z manjšim čolnom odpeljali iz zaliva in jih odvrgli nazaj v morje,« je opisal.

Dobava iz Biograda

Po navedbah priče je nabavna cena znašala okoli 80 evrov za kilogram, prodajali pa naj bi jih za od 140 do 160 evrov za kilogram. »Po telefonu so naročili 20 ali 30 kilogramov, dostava iz Biograda pa je prišla v dveh ali treh dneh,« je dejal.

Dodal je še, da so zaradi domnevnih davčnih nepravilnosti primer prijavili finančni inšpekciji, vendar po njegovih besedah niso prejeli nobenega odgovora.

Po petih mesecih še vedno brez obiska inšpekcije

Morski HR navaja, da jim je občinsko državno tožilstvo zaradi potekajočih predkazenskih postopkov odgovorilo, da podrobnosti primera ne more komentirati. Pet mesecev pozneje so po njihovih navedbah poklicali sina lastnika gostinskega objekta, ki naj bi povedal, da jih v tem času ni obiskala nobena inšpekcija. Portal zato znova odpira vprašanje, kdo ščiti krivolovce in trgovce z morskimi datlji na območju Kornatov ter zadarskega in šibeniškega akvatorija.

Na Hrvaškem so morski datlji strogo zaščiteni z zakonom o varstvu narave in zakonom o morskem ribištvu. Njihov lov, posedovanje, trgovina in izvoz so prepovedani. Za kršitelje so predpisane visoke denarne kazni, v hujših primerih pa tudi zaporna kazen od šestih mesecev do petih let zaradi uničevanja habitatov in nezakonitega ulova zaščitenih vrst.