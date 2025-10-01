Slovenka po uničujočem potresu na Filipinih: »Mislim, da mi je srce v hlače padlo« (FOTO)

V torek je osrednji del Filipinov stresel močan potres, ki je zahteval na desetine življenj. Kako grozljivo je tresenje tal, vedo vsi, ki so se že kdaj znašli v takšni situaciji, pri nas so na srečo precej redke. Tokratni potres na Filipinih je doživela tudi slovenska popotnica Klara Kralj, ki je s sledilci delila nekaj utrinkov nočne more, v kateri se je znašla.

Z možem sta bila v trenutku, ko je otok Cebu streslo z magnitudo kar 6,9, v 18. nadstropju, izkušnja pa je bila grozljiva. V višjih nadstropjih se tresenje namreč čuti še veliko bolj kot na tleh. Skupaj z drugimi sta zbežala na ulico, kjer pa je vladal popolni kaos, nihče ni vedel, kaj naj stori, ali kam naj gre.

»No, to, da potres doživiš v takšni državi, pa res ni luštno! Mislim, da mi je srce v hlače padlo, ko sva iz 18. nadstropja, ki se je zibalo kot gugalnica, šla dol,« je zapisala Klara, ki je dodala, da so stavbe na Filipinih precej manj trdne in varne kot pri nas, zato jo je bilo še posebej strah vrniti se v stolpnico, ki je bila močno poškodovana. »Čisto drugače je, ko se pri nas kaj zgodi, saj veš, da imamo stavbe, kot je treba. Tukaj pa ni ravno prijetno,« je še dodala popotnica.

A strah je premagala in naslednje jutro, ko se je ponovno javila sledilcem, je bila že boljše volje, čeprav je bila za njo, kot je dejala, »res zanimiva noč«. Nekoliko v šali je še pripomnila, da sta morda celo ona in njen mož kriva za potres, saj ga pred njunim prihodom na Filipine niso izkusili kar 13 let.

Na ulici so se zbrale prestrašene množice. FOTO: Zaslonski Posnetek