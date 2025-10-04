  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GROZLJIVA IZKUŠNJA

Slovenka po uničujočem potresu: »Pokalo je in ljudje so kričali, kot da je sodni dan« (FOTO in VIDEO)

Klara Kralj priznava, da jo je bilo zelo strah, a jo je mož uspel vsaj malo pomiriti.
Potres je bil zelo močan, z magnitudo 6,9. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Potres je bil zelo močan, z magnitudo 6,9. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Standardi gradnje niso podobni našim, zato se Klara ni počutila najbolj varno. FOTO: Osebni Arhiv

Standardi gradnje niso podobni našim, zato se Klara ni počutila najbolj varno. FOTO: Osebni Arhiv

Med potresom se je iskrilo iz žic, speljanih kar po zraku. FOTO: Osebni Arhiv

Med potresom se je iskrilo iz žic, speljanih kar po zraku. FOTO: Osebni Arhiv

Z možem sta bivala na 18. nadstropju. FOTO: Osebni Arhiv

Z možem sta bivala na 18. nadstropju. FOTO: Osebni Arhiv

Potres je bil zelo močan, z magnitudo 6,9. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
Standardi gradnje niso podobni našim, zato se Klara ni počutila najbolj varno. FOTO: Osebni Arhiv
Med potresom se je iskrilo iz žic, speljanih kar po zraku. FOTO: Osebni Arhiv
Z možem sta bivala na 18. nadstropju. FOTO: Osebni Arhiv
B. K. P.
 4. 10. 2025 | 14:20
4:30
A+A-

Pisali smo o močnem potresu, ki je zadnji septembrski dan stresel Filipine ter vzel na desetine življenj. Filipini so sicer izredno priljubljena počitniška destinacija tudi med Slovenci. Vreme je večino leta čudovito in toplo, popotnike pričakajo rajske plaže ter prijazni ljudje, pa tudi cene storitev, nastanitev in hrane so v primerjavi s cenami pri nas in v naši bližini precej nižje. 

Da bi si ogledala Filipine, si je dolgo želela tudi naša vplivnica Klara Kralj in ta želja se ji je zdaj uresničila. Žal pa sta bila z možem Žanom tam ravno v času potresa. In to še ni vse, da bi bila izkušnja še bolj grozljiva, sta bivala v 18. nadstropju, kjer se je začelo nenadoma vse majati, ječati, pokati ... Klaro smo poklicali na daljne Filipine in prijazno je z nami delila izkušnjo, ki je ne še lep čas bo pozabila.  

Lahko opišete občutke, ki ste jih doživljali ob potresu? Kaj je bila vaša prva misel?

Prva misel je bila ojoj, o f***, kaj se dogaja?! O, moj bog, v 18. nadstropju sva, a je tole sploh varno?! O, Bog pomagaj, ne bi se še rada poslovila.

Je v stolpnici zavladala panika? Ste se lahko prebili do izhoda, ali je bilo stopnišče polno?

Standardi gradnje niso podobni našim, zato se Klara ni počutila najbolj varno. FOTO: Osebni Arhiv
Standardi gradnje niso podobni našim, zato se Klara ni počutila najbolj varno. FOTO: Osebni Arhiv
Midva sva sedela na postelji in urejala službene zadeve, ko se je stavba začela majati kot zibelka, zunaj se je bliskalo od elektrike, pokalo je in ljudje so kričali, kot da je sodni dan. Kar naenkrat je pri nama zmanjkalo elektrike, jaz sem začela seveda malo paničarit, v trebuhu me je močno zvijalo, še nikoli me ni bilo tako strah. Spogledala sva se in Žan mi je rekel samo, naj ne delam panike, vzamem dokumente in greva dol. In sva šla po stopnicah z ostalimi gosti lepo peš dol do ceste. Niso bili panični, vendar so bili vsi videti, kot da bi videli duha, vsi bledi so bili in prestrašeni. Nekaj jih je tudi kričalo in norelo, a na srečo so bile to bolj izjeme. Ko smo prišli ven, so bili ljudje čisto iz sebe. Po ulici je bilo polno stekla, ker so popokala okna in kar je bilo še steklenega. Nato smo samo čakali, ali bo prišel še kakšen popotresni sunek ali cunami. 

Je med ljudmi vladala panika, ali so bili mirni?

Bolj panični smo bili turisti, ker ko vidiš mesto, kot je Cebu, kako imajo elektriko urejeno in kakšna je njihova gradnja, ti ni vseeno! Čisto drugače je kot pri nas, ko veš, da imamo kar se gradnje tiče standarde in pravila. Tam je pa vse skupaj videti bolj tako, no …

Ste se prvič znašli v takšni situaciji?

V tujini, ja. Doma seveda ni tako hudo, ker veš, kam lahko stečeš, veš, koliko hiša zdrži in morja ni blizu.

Na potovanjih se lahko zgodi marsikaj nepredvidljivega, tudi nevarnega. Je bil potres na Filipinih najbolj nevarna situacija, v kateri ste se znašli?

Ja, lahko bi rekla, da ja. Do zdaj tako nevarne izkušnje nisem imela. So me sicer oropali, ampak tako nevarno pa še ni bilo.

Vas je zdaj kaj bolj strah na Filipinih? Kakšno razpoloženje vlada med ljudmi?

Oh, zdaj sva že na drugem otoku. So pa vsi zelo empatični, sprašujejo, če sva dobro, če potrebujeva zdravnika. »Joj, potres sta preživela, je bilo hudo,« naju tudi pogosto vprašajo. 

Bo izkušnja vplivala na vaše prihodnje odločitve glede potovanj? Boste izbirali bolj »varne« konce sveta, ali ne boste dovolili, da vam to uniči načrte?

To je težko. Jaz vedno rečem, če mi je namenjeno, me lahko avto zbije v Ljubljani. Imam pa za nekaj let dovolj Azije, to pa priznam! 

Kako je sicer na Filipinih? So izpolnili vaša pričakovanja? Kaj vam je najbolj všeč?

Joj, to sem si tako želela videti! Nikoli si nisem mislila, da bom lahko kdaj šla na Filipine. Čudoviti so. Seveda najdeš lepe in malo manj lepe kotičke so pa ljudje noro prijazni in zelo, zelo ustrežljivi! Zelo topel sprejem sva imela. 

Med potresom se je iskrilo iz žic, speljanih kar po zraku. FOTO: Osebni Arhiv
Med potresom se je iskrilo iz žic, speljanih kar po zraku. FOTO: Osebni Arhiv

Z možem sta bivala na 18. nadstropju. FOTO: Osebni Arhiv
Z možem sta bivala na 18. nadstropju. FOTO: Osebni Arhiv

Več iz teme

FilipinipotresAzijaKlara Kralj
ZADNJE NOVICE
15:15
Lifestyle  |  Stil
ZA BUJNO RAST

Rastline imajo rade kvas, zalivajte jih z njegovo raztopino

Z njegovo pomočjo bodo bolj bujne in videti bolj zdrave.
4. 10. 2025 | 15:15
14:47
Novice  |  Slovenija
KONGRES

V Levici v sodelovanju z Vesno napovedujejo prebojno listo na volitvah (FOTO)

Želijo si tudi nekaj novih obrazov.
4. 10. 2025 | 14:47
14:20
Novice  |  Svet
GROZLJIVA IZKUŠNJA

Slovenka po uničujočem potresu: »Pokalo je in ljudje so kričali, kot da je sodni dan« (FOTO in VIDEO)

Klara Kralj priznava, da jo je bilo zelo strah, a jo je mož uspel vsaj malo pomiriti.
4. 10. 2025 | 14:20
13:50
Novice  |  Svet
SE SVET PRIPRAVLJA NA VOJNO?

Srhljiva napoved Aleksandra Vučića: Vojna bo

Zahteval bo tudi povečanje državne zaloge hrane in vojaške opreme.
4. 10. 2025 | 13:50
13:30
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Znana Slovenka žaluje, mnogo prezgodaj je umrla njena sestra (FOTO)

Na zadnjo pot so jo pospremili ta teden.
4. 10. 2025 | 13:30
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODMEVNA LOČITEV

Kdo tolaži Nicole Kidman

Prvič po odmevni ločitvi so jo opazili v javnosti.
4. 10. 2025 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki