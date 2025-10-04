Slovenka po uničujočem potresu: »Pokalo je in ljudje so kričali, kot da je sodni dan« (FOTO in VIDEO)

Pisali smo o močnem potresu, ki je zadnji septembrski dan stresel Filipine ter vzel na desetine življenj. Filipini so sicer izredno priljubljena počitniška destinacija tudi med Slovenci. Vreme je večino leta čudovito in toplo, popotnike pričakajo rajske plaže ter prijazni ljudje, pa tudi cene storitev, nastanitev in hrane so v primerjavi s cenami pri nas in v naši bližini precej nižje.

Da bi si ogledala Filipine, si je dolgo želela tudi naša vplivnica Klara Kralj in ta želja se ji je zdaj uresničila. Žal pa sta bila z možem Žanom tam ravno v času potresa. In to še ni vse, da bi bila izkušnja še bolj grozljiva, sta bivala v 18. nadstropju, kjer se je začelo nenadoma vse majati, ječati, pokati ... Klaro smo poklicali na daljne Filipine in prijazno je z nami delila izkušnjo, ki je ne še lep čas bo pozabila.

Lahko opišete občutke, ki ste jih doživljali ob potresu? Kaj je bila vaša prva misel?

Prva misel je bila ojoj, o f***, kaj se dogaja?! O, moj bog, v 18. nadstropju sva, a je tole sploh varno?! O, Bog pomagaj, ne bi se še rada poslovila.

Je v stolpnici zavladala panika? Ste se lahko prebili do izhoda, ali je bilo stopnišče polno?

Standardi gradnje niso podobni našim, zato se Klara ni počutila najbolj varno. FOTO: Osebni Arhiv

Midva sva sedela na postelji in urejala službene zadeve, ko se je stavba začela majati kot zibelka, zunaj se je bliskalo od elektrike, pokalo je in ljudje so kričali, kot da je sodni dan. Kar naenkrat je pri nama zmanjkalo elektrike, jaz sem začela seveda malo paničarit, v trebuhu me je močno zvijalo, še nikoli me ni bilo tako strah. Spogledala sva se in Žan mi je rekel samo, naj ne delam panike, vzamem dokumente in greva dol. In sva šla po stopnicah z ostalimi gosti lepo peš dol do ceste. Niso bili panični, vendar so bili vsi videti, kot da bi videli duha, vsi bledi so bili in prestrašeni. Nekaj jih je tudi kričalo in norelo, a na srečo so bile to bolj izjeme. Ko smo prišli ven, so bili ljudje čisto iz sebe. Po ulici je bilo polno stekla, ker so popokala okna in kar je bilo še steklenega. Nato smo samo čakali, ali bo prišel še kakšen popotresni sunek ali cunami.

Je med ljudmi vladala panika, ali so bili mirni?

Bolj panični smo bili turisti, ker ko vidiš mesto, kot je Cebu, kako imajo elektriko urejeno in kakšna je njihova gradnja, ti ni vseeno! Čisto drugače je kot pri nas, ko veš, da imamo kar se gradnje tiče standarde in pravila. Tam je pa vse skupaj videti bolj tako, no …

Ste se prvič znašli v takšni situaciji?

V tujini, ja. Doma seveda ni tako hudo, ker veš, kam lahko stečeš, veš, koliko hiša zdrži in morja ni blizu.

Na potovanjih se lahko zgodi marsikaj nepredvidljivega, tudi nevarnega. Je bil potres na Filipinih najbolj nevarna situacija, v kateri ste se znašli?

Ja, lahko bi rekla, da ja. Do zdaj tako nevarne izkušnje nisem imela. So me sicer oropali, ampak tako nevarno pa še ni bilo.

Vas je zdaj kaj bolj strah na Filipinih? Kakšno razpoloženje vlada med ljudmi?

Oh, zdaj sva že na drugem otoku. So pa vsi zelo empatični, sprašujejo, če sva dobro, če potrebujeva zdravnika. »Joj, potres sta preživela, je bilo hudo,« naju tudi pogosto vprašajo.

Bo izkušnja vplivala na vaše prihodnje odločitve glede potovanj? Boste izbirali bolj »varne« konce sveta, ali ne boste dovolili, da vam to uniči načrte?

To je težko. Jaz vedno rečem, če mi je namenjeno, me lahko avto zbije v Ljubljani. Imam pa za nekaj let dovolj Azije, to pa priznam!

Kako je sicer na Filipinih? So izpolnili vaša pričakovanja? Kaj vam je najbolj všeč?

Joj, to sem si tako želela videti! Nikoli si nisem mislila, da bom lahko kdaj šla na Filipine. Čudoviti so. Seveda najdeš lepe in malo manj lepe kotičke so pa ljudje noro prijazni in zelo, zelo ustrežljivi! Zelo topel sprejem sva imela.

Med potresom se je iskrilo iz žic, speljanih kar po zraku. FOTO: Osebni Arhiv