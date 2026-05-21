Slovenska poslanka na Hrvaškem goljufala in zlorabila položaj?! Obtožena v kar dveh postopkih

Sodišče v Zagrebu je danes potrdilo obtožnico proti poslanki največje hrvaške opozicijske stranke SDP Barbari Antolić Vupora, ker naj bi si nezakonito uredila dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu. Političarka, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, je obtožena še v enem ločenem postopku.

Županijsko sodišče v Zagrebu je danes potrdilo obtožnico proti Antolić Vupori, vršilcu dolžnosti predstojnika upravnega oddelka za gradnjo in komunalno gospodarstvo mesta Varaždin Vladu Podbrežničkemu ter stalni sodni izvedenki za gradbeništvo Jagodi Bistrović, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina danes potrdili na sodišču. Predstojniku oddelka obtožnica očita, da je političarki omogočil izdajo gradbenega dovoljenja za obnovo hiše, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji. Sodni izvedenki pa očita prikrivanje nepravilnosti v dokumentaciji in sodelovanje pri prirejanju tehničnega pregleda hiše v Varaždinu. Obtožnico je na županijsko sodišče v Zagrebu konec decembra vložil hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok). V njej je poslanki Antolić Vupora in še sedmim obtoženim med drugim očital zlorabo položaja in pooblastil ter podkupovanje.

Pet obtožencev je priznalo krivdo in po dogovoru s tožilstvom prejelo pogojne ali zaporne kazni, nadomeščene z delom v splošno korist. Poleg tega so jim izrekli tudi denarne kazni, protipravno pridobljena sredstva pa morajo vrniti. Antolić Vupora naj bi po navedbah iz obtožnice v sodelovanju z drugimi leta 2024 nezakonito pridobila gradbena in druga dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu, katere lastnika sta ona in njen soprog. Političarka je decembra za STA zanikala kakršnokoli kazensko odgovornost, kar bo, kot je dejala, v celoti dokazala med sodnim postopkom.

Državno tožilstvo jo je v ločenem postopku obtožilo že novembra lani, in sicer zaradi domnevne goljufije v vrednosti več kot 100.000 evrov in kršitve obveznosti vodenja poslovnih knjig. Omenjena kazniva dejanja naj bi storila med letoma 2015 in 2016 kot začasna direktorica doma za starejše Sveta Ana v Babincu, ko naj bi z namenom pridobitve državne podpore neresnično prikazala, da potrebuje namenski kredit za dogradnjo stavbe v lasti ustanove, čeprav je bila ta v resnici v njeni lasti. Antolić Vupora se je rodila v Celju, na čelo Zveze slovenskih društev na Hrvaškem pa so jo izvolili septembra 2024. Poslanka levosredinske SDP opravlja že drugi zaporedni mandat.