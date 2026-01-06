  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TURISTI UJETI V JEMNU

Slovenska turistka obtičala na rajskem otoku po zaostritvi spopadov

Turisti bodo od srede lahko zapustili jemenski otok Sokotra.
FOTO: Wikipedia
FOTO: Wikipedia
STA, N. Č.
 6. 1. 2026 | 12:47
 6. 1. 2026 | 12:47
2:34
A+A-

Turisti, ki so zaradi odpovedi letov po decembrski zaostritvi spopadov na jugu Jemna obtičali na otoku Sokotra, se bodo lahko od srede začeli vračati domov. Med več sto turisti, ki so obtičali na jemenskem otoku ob Adenskem zalivu, je tudi slovenska državljanka, so danes potrdili na zunanjem ministrstvu.

Oblasti v Jemnu in Savdski Arabiji so od konca decembra odpovedale številne polete, potem ko so se v državi na skrajnem jugu Arabskega polotoka zaostrili spopadi med različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati in Savdska Arabija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obtičalo več kot 400 turistov

Zaradi odpovedi poletov je na otoku Sokotra, ki leži ob Adenskem zalivu in je približno 350 kilometrov oddaljen od obale na jugu Jemna, obtičalo več kot 400 tujih turistov. Otok s svojo samotno in oddaljeno lego, endemičnimi vrstami in neokrnjeno naravo privlači zlasti pustolovske popotnike. Med 416 turisti je več deset Rusov in Italijanov, pa tudi državljani Francije, Velike Britanije, ZDA, Hrvaške in Poljske. Ministrstvo za zunanje zadeve je danes za STA potrdilo, da se je v zvezi s situacijo na otoku nanje obrnila tudi ena državljanka Slovenije, več informacij pa niso podali.

Turisti bodo otok lahko od srede zapustili z leti jemenske družbe Yemenia Airways, pri čemer bodo po navedbah lokalnih oblasti na Sokotri najprej leteli v Aden na jugu Jemna, nato pa v Džedo v Savdski Arabiji, od koder se bodo lahko vrnili domov. Letališče v Adenu od nedelje znova deluje, potem ko je bilo več dni zaprto zaradi motenj, ki so jih povzročili oboroženi spopadi na jugu Jemna.

Izredne razmere na Sokotri

Na Sokotri so zaradi spopadov prejšnji mesec razglasili izredne razmere, lokalne oblasti na otoku pa so kmalu po prekinitvi rednih letov med Sokotro in Združenimi arabskimi emirati zaprosile za njihovo ponovno vzpostavitev, saj želijo otok »ohraniti odmaknjen od političnih sporov«. Sokotra je od leta 2020 pod nadzorom Južnega tranzicijskega sveta (STC), jemenske separatistične skupine s podporo Združenih arabskih emiratov, ki je med državljansko vojno prevzela nadzor nad delom ozemlja na jugu države. Otok ima približno 50.000 prebivalcev, ki so se doslej uspeli v veliki meri izogniti posledicam katastrofalne državljanske vojne v Jemnu.

Več iz teme

JemenSavdska ArabijaSokotraSlovenkaMZZ
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPOR

Donald Trump vulgarno nad Georga Clooneyja, prizanesel ni niti Amal

Igralec mu je hitro in jasno odgovoril.
6. 1. 2026 | 13:25
13:10
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

V Dolenjskih Toplicah so razdelili termalčke (FOTO)

Dolenjci so dan po božiču izvedli tradicionalni festival. Sodelovalo je šest ansamblov in vsi so prejeli eno od nagrad.
Mojca Marot6. 1. 2026 | 13:10
13:06
Novice  |  Slovenija
POLITIČNO KADROVANJE

Tašner Vatovec že pri Hanu, Asta Vrečko ogorčeno: »Izdal je stranko zaradi lastnih koristi«

Matej T. Vatovec verjame, da bo njegova odločitev za prestop v SD prispevala h krepitvi levice v Sloveniji. Asta Vrečko: Izdal je stranko zaradi osebnih interesov.
6. 1. 2026 | 13:06
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ROMANTIKA NA VRHUNCU

Poročna slavja naših zvezdnikov: lani jih res ni manjkalo (Suzy)

Lansko je bilo leto mnogih odmevnih svatb.
6. 1. 2026 | 13:00
12:47
Novice  |  Svet
TURISTI UJETI V JEMNU

Slovenska turistka obtičala na rajskem otoku po zaostritvi spopadov

Turisti bodo od srede lahko zapustili jemenski otok Sokotra.
6. 1. 2026 | 12:47
12:45
Lifestyle  |  Praznično
ČUDOVITE

Jaslice v slovenskih narodnih nošah (FOTO)

Postavljene so najmanj do današnjih sv. treh kraljev, najdlje pa do svečnice. V Selščku lahko vidite tudi Gasparijeve jaslice v človeški velikosti.
6. 1. 2026 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki