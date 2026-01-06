Slovenska turistka obtičala na rajskem otoku po zaostritvi spopadov

Turisti, ki so zaradi odpovedi letov po decembrski zaostritvi spopadov na jugu Jemna obtičali na otoku Sokotra, se bodo lahko od srede začeli vračati domov. Med več sto turisti, ki so obtičali na jemenskem otoku ob Adenskem zalivu, je tudi slovenska državljanka, so danes potrdili na zunanjem ministrstvu.

Oblasti v Jemnu in Savdski Arabiji so od konca decembra odpovedale številne polete, potem ko so se v državi na skrajnem jugu Arabskega polotoka zaostrili spopadi med različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati in Savdska Arabija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obtičalo več kot 400 turistov

Zaradi odpovedi poletov je na otoku Sokotra, ki leži ob Adenskem zalivu in je približno 350 kilometrov oddaljen od obale na jugu Jemna, obtičalo več kot 400 tujih turistov. Otok s svojo samotno in oddaljeno lego, endemičnimi vrstami in neokrnjeno naravo privlači zlasti pustolovske popotnike. Med 416 turisti je več deset Rusov in Italijanov, pa tudi državljani Francije, Velike Britanije, ZDA, Hrvaške in Poljske. Ministrstvo za zunanje zadeve je danes za STA potrdilo, da se je v zvezi s situacijo na otoku nanje obrnila tudi ena državljanka Slovenije, več informacij pa niso podali.

Turisti bodo otok lahko od srede zapustili z leti jemenske družbe Yemenia Airways, pri čemer bodo po navedbah lokalnih oblasti na Sokotri najprej leteli v Aden na jugu Jemna, nato pa v Džedo v Savdski Arabiji, od koder se bodo lahko vrnili domov. Letališče v Adenu od nedelje znova deluje, potem ko je bilo več dni zaprto zaradi motenj, ki so jih povzročili oboroženi spopadi na jugu Jemna.

Izredne razmere na Sokotri

Na Sokotri so zaradi spopadov prejšnji mesec razglasili izredne razmere, lokalne oblasti na otoku pa so kmalu po prekinitvi rednih letov med Sokotro in Združenimi arabskimi emirati zaprosile za njihovo ponovno vzpostavitev, saj želijo otok »ohraniti odmaknjen od političnih sporov«. Sokotra je od leta 2020 pod nadzorom Južnega tranzicijskega sveta (STC), jemenske separatistične skupine s podporo Združenih arabskih emiratov, ki je med državljansko vojno prevzela nadzor nad delom ozemlja na jugu države. Otok ima približno 50.000 prebivalcev, ki so se doslej uspeli v veliki meri izogniti posledicam katastrofalne državljanske vojne v Jemnu.