  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠNA GOLJUFIJA

Služili so milijone na otrocih z rakom: med njimi tudi Ana in Viktorija. Otroke so izbirali po starosti in videzu.

Z lažnimi humanitarnimi kampanjami so izkoriščali hudo bolne otroke, starše pa zavajali z obljubami pomoči, medtem ko so milijoni končali drugje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Desmond Boylan/Reuters Reuters Pictures
Fotografija je simbolična. FOTO: Desmond Boylan/Reuters Reuters Pictures
N. Č.
 16. 12. 2025 | 17:37
6:01
A+A-

Preiskava BBC-ja je razkrila globalno mrežo prevarantov, ki izkoriščajo otroke z rakom, da bi prek lažnih humanitarnih kampanj iz donatorjev po vsem svetu izmaknili milijone dolarjev. Obupane starše so nagovarjali, naj snemajo pretresljive videoposnetke svojih bolnih otrok, pogosto z okrutnimi manipulacijami, na primer z uporabo čebule, da bi otroci jokali, na koncu pa so prejeli le simbolično plačilo ali pa sploh nič od zbranega denarja. V središču prevare, ki se razteza od Filipinov do Kolumbije in Ukrajine, je mreža lažnih dobrodelnih organizacij, povezanih z istim človekom, poroča BBC.

Lažno upanje za sedemletnega dečka

Ena od žrtev te krute sheme je bil sedemletni Khalil s Filipinov. Njegova mati Aljin je povedala, da je pristala na snemanje videa v upanju, da bodo zbrali denar za zdravljenje sina, obolelega za rakom. Filmska ekipa mu je obrila glavo, ga priključila na lažno infuzijo in prisilila, da se je učil scenarij v angleščini. Da bi iz njega izvabili solze, so mu ob obraz nastavili sesekljano čebulo in mu pod oči nanašali mentol. Čeprav je kampanja, vodena v njegovem imenu, zbrala 27.000 dolarjev, so družini povedali, da je bila neuspešna. Dobili so le 700 dolarjev kot nadomestilo za snemanje. Leto dni pozneje je Khalil umrl. »Če bi vedela, koliko denarja smo zbrali, si ne morem pomagati, da ne bi pomislila, da bi bil Khalil morda še vedno tukaj,« je povedala strta mati.

Mreža, ki je ukradla milijone

BBC je identificiral 15 družin s podobno izkušnjo. Devet od njih, katerih kampanje so bile povezane z isto mrežo, trdi, da niso nikoli prejele niti centa od skupno štirih milijonov dolarjev, ki naj bi bili zbrani v imenu njihovih otrok. Žvižgač je novinarjem razkril šokantne podrobnosti izbire otrok: iskali so »lepe otroke«, stare »od treh do devetih let … brez las«. Kot ključnega akterja prevare so identificirali Izraelca s prebivališčem v Kanadi, Ereza Hadarija.

Po sledeh lažnih kampanj

Preiskava se je začela oktobra 2023, ko je novinarje pritegnil vznemirjajoč oglas na YouTubu, v katerem je deklica Alexandra iz Gane jokala: »Nočem umreti.« Njena kampanja naj bi zbrala skoraj 700.000 dolarjev. Kmalu so odkrili več deset podobnih, profesionalno produciranih videov z bolnimi otroki z vsega sveta. Največ kampanj je potekalo pod imenom organizacije Chance Letikva (Priložnost za upanje), registrirane v Izraelu in ZDA. Z uporabo geolokacije, družbenih omrežij in programske opreme za prepoznavanje obrazov so novinarji uspeli izslediti družine od Kolumbije do Filipinov.

Enak vzorec v Kolumbiji in Ukrajini

V Kolumbiji je Sergio Care povedal, da se mu je približala posrednica Isabel in mu ponudila pomoč za njegovo osemletno hčer Ano, ki so ji diagnosticirali možganski tumor. V bolnišnico je prišla z moškim, ki ga je Sergio pozneje na fotografiji prepoznal kot Ereza Hadarija. Družina je pristala na snemanje, pozneje pa so bili pod pritiskom, naj pošiljajo še dodatne fotografije bolne Ane. Ko je Ana, ki si je medtem opomogla, posrednico vprašala, kaj se je zgodilo z denarjem, ji je ta odgovorila, da video »nikoli ni bil objavljen«. Preiskava je pokazala, da je kampanja do aprila 2024 zbrala skoraj 250.000 dolarjev.

Podoben primer se je zgodil v Ukrajini. Olena Firsova, mati petletne Viktorije, obolele za rakom na možganih, sploh ni vedela, da je bila v imenu njene hčerke sprožena kampanja. Snemanje je organizirala Tetiana Haljavka, zaposlena v kliniki Angelholm, kjer so deklico zdravili. Kampanja naj bi zbrala več kot 280.000 evrov, družina pa ni prejela ničesar. Olena je podpisala pogodbo, ki ji je obljubljala 8.000 dolarjev po doseženem cilju zbiranja sredstev, vendar je bil znesek cilja puščen prazen. Klinika Angelholm je pozneje sporočila, da snemanja ni odobrila in da je s Haljavko prekinila delovno razmerje.

Sledi denarja in lažna opravičila

Preiskovalci so ugotovili, da se ime Ereza Hadarija pojavlja v registracijskih dokumentih več organizacij, med njimi Walls of Hope, Saint Teresa in Little Angels. Ko so jih soočili z vprašanji o denarju, so organizatorji družinam zatrjevali, da so bile donacije porabljene za stroške oglaševanja. Strokovnjaki za dobrodelne organizacije pa poudarjajo, da ti stroški ne bi smeli presegati 20 odstotkov zbranega zneska. Poskusi, da bi na naslovih v New Yorku in Izraelu našli sedež organizacije Chance Letikva, so bili neuspešni.

Prevara se nadaljuje pod novim imenom

Kljub preiskavi so nekatere kampanje za otroke, vključno s tisto za pokojnega Khalila, še vedno aktivne in sprejemajo donacije. Ameriška veja Chance Letikve se zdi povezana z novo organizacijo z imenom Saint Raphael, ki je že producirala nove kampanje. BBC je poskušal stopiti v stik z Erezom Hadarijem, vendar je ta v kratkem sporočilu izjavil le, da organizacija »nikoli ni bila aktivna«, ne da bi pojasnil, na katero misli, na nadaljnja vprašanja pa ni odgovoril.

Tudi druge imenovane osebe in organizacije se na obtožbe niso odzvale. Medtem so Viktoriji diagnosticirali še en možganski tumor. »Ko ti otrok visi na robu življenja, nekdo drug pa na tem služi … To je umazano. To je krvavi denar,« je sporočila njena mati Olena.

Več iz teme

goljufijepreiskavaotrociZDAprevaraotroci z rakom
ZADNJE NOVICE
19:24
Novice  |  Svet
PANORAMSKO KOLO

Drama na adventu pri sosedih: panika, kriki in jok

Namesto prazničnega vzdušja so doživeli travmatično izkušnjo.
16. 12. 2025 | 19:24
19:11
Novice  |  Slovenija
NIČ VEČ GLASBE

Konec trubačev in harmonike na Prešernovem trgu, takšne bodo kazni za kršitelje

Prepričan je, da so sprejeli pravi ukrep, ki je odgovor na moteče dogajanje.
16. 12. 2025 | 19:11
18:55
Bulvar  |  Domači trači
NA GRADU MOKRICE

V drugo gre rado: znani slovenski podjetnik dahnil usodni »da«

O poroki Franca Jagra smo pri Slovenskih novicah ekskluzivno pisali že oktobra.
16. 12. 2025 | 18:55
18:28
Novice  |  Svet
DRUŽBENA OMREŽJA

Meta zaprla račune zagovornikom pravice do splava in kvir skupinam

Aktivisti opozarjajo na sistematično cenzuro ter omejevanje dosega vsebin.
16. 12. 2025 | 18:28
18:10
Lifestyle  |  Praznično
ZANIMIVE NAVADE

Pred božičem izrezujejo figure iz redkvic

Mnogi narodi imajo pred tem krščanskim praznikom svojevrstne tradicije. V Mehiki je to denimo Noche de Rábanos, ki poteka 23. decembra.
16. 12. 2025 | 18:10
18:00
Lifestyle  |  Stil
SPOLNO ŽIVLJENJE MOŠKIH

Ne gre le za seks: presenetljiva resnica o moški spolnosti

Dolga desetletja je veljalo prepričanje, da moški razmišljajo predvsem, ali celo izključno, o seksu, sodobne raziskave pa razkrivajo drugačno sliko.
16. 12. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Manj stresa, več veselja med prazniki

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Zakaj so to največje pasti sodobne gradnje? (video)

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki