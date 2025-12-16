Služili so milijone na otrocih z rakom: med njimi tudi Ana in Viktorija. Otroke so izbirali po starosti in videzu.

Preiskava BBC-ja je razkrila globalno mrežo prevarantov, ki izkoriščajo otroke z rakom, da bi prek lažnih humanitarnih kampanj iz donatorjev po vsem svetu izmaknili milijone dolarjev. Obupane starše so nagovarjali, naj snemajo pretresljive videoposnetke svojih bolnih otrok, pogosto z okrutnimi manipulacijami, na primer z uporabo čebule, da bi otroci jokali, na koncu pa so prejeli le simbolično plačilo ali pa sploh nič od zbranega denarja. V središču prevare, ki se razteza od Filipinov do Kolumbije in Ukrajine, je mreža lažnih dobrodelnih organizacij, povezanih z istim človekom, poroča BBC.

Lažno upanje za sedemletnega dečka

Ena od žrtev te krute sheme je bil sedemletni Khalil s Filipinov. Njegova mati Aljin je povedala, da je pristala na snemanje videa v upanju, da bodo zbrali denar za zdravljenje sina, obolelega za rakom. Filmska ekipa mu je obrila glavo, ga priključila na lažno infuzijo in prisilila, da se je učil scenarij v angleščini. Da bi iz njega izvabili solze, so mu ob obraz nastavili sesekljano čebulo in mu pod oči nanašali mentol. Čeprav je kampanja, vodena v njegovem imenu, zbrala 27.000 dolarjev, so družini povedali, da je bila neuspešna. Dobili so le 700 dolarjev kot nadomestilo za snemanje. Leto dni pozneje je Khalil umrl. »Če bi vedela, koliko denarja smo zbrali, si ne morem pomagati, da ne bi pomislila, da bi bil Khalil morda še vedno tukaj,« je povedala strta mati.

Mreža, ki je ukradla milijone

BBC je identificiral 15 družin s podobno izkušnjo. Devet od njih, katerih kampanje so bile povezane z isto mrežo, trdi, da niso nikoli prejele niti centa od skupno štirih milijonov dolarjev, ki naj bi bili zbrani v imenu njihovih otrok. Žvižgač je novinarjem razkril šokantne podrobnosti izbire otrok: iskali so »lepe otroke«, stare »od treh do devetih let … brez las«. Kot ključnega akterja prevare so identificirali Izraelca s prebivališčem v Kanadi, Ereza Hadarija.

Po sledeh lažnih kampanj

Preiskava se je začela oktobra 2023, ko je novinarje pritegnil vznemirjajoč oglas na YouTubu, v katerem je deklica Alexandra iz Gane jokala: »Nočem umreti.« Njena kampanja naj bi zbrala skoraj 700.000 dolarjev. Kmalu so odkrili več deset podobnih, profesionalno produciranih videov z bolnimi otroki z vsega sveta. Največ kampanj je potekalo pod imenom organizacije Chance Letikva (Priložnost za upanje), registrirane v Izraelu in ZDA. Z uporabo geolokacije, družbenih omrežij in programske opreme za prepoznavanje obrazov so novinarji uspeli izslediti družine od Kolumbije do Filipinov.

Enak vzorec v Kolumbiji in Ukrajini

V Kolumbiji je Sergio Care povedal, da se mu je približala posrednica Isabel in mu ponudila pomoč za njegovo osemletno hčer Ano, ki so ji diagnosticirali možganski tumor. V bolnišnico je prišla z moškim, ki ga je Sergio pozneje na fotografiji prepoznal kot Ereza Hadarija. Družina je pristala na snemanje, pozneje pa so bili pod pritiskom, naj pošiljajo še dodatne fotografije bolne Ane. Ko je Ana, ki si je medtem opomogla, posrednico vprašala, kaj se je zgodilo z denarjem, ji je ta odgovorila, da video »nikoli ni bil objavljen«. Preiskava je pokazala, da je kampanja do aprila 2024 zbrala skoraj 250.000 dolarjev.

Podoben primer se je zgodil v Ukrajini. Olena Firsova, mati petletne Viktorije, obolele za rakom na možganih, sploh ni vedela, da je bila v imenu njene hčerke sprožena kampanja. Snemanje je organizirala Tetiana Haljavka, zaposlena v kliniki Angelholm, kjer so deklico zdravili. Kampanja naj bi zbrala več kot 280.000 evrov, družina pa ni prejela ničesar. Olena je podpisala pogodbo, ki ji je obljubljala 8.000 dolarjev po doseženem cilju zbiranja sredstev, vendar je bil znesek cilja puščen prazen. Klinika Angelholm je pozneje sporočila, da snemanja ni odobrila in da je s Haljavko prekinila delovno razmerje.

Sledi denarja in lažna opravičila

Preiskovalci so ugotovili, da se ime Ereza Hadarija pojavlja v registracijskih dokumentih več organizacij, med njimi Walls of Hope, Saint Teresa in Little Angels. Ko so jih soočili z vprašanji o denarju, so organizatorji družinam zatrjevali, da so bile donacije porabljene za stroške oglaševanja. Strokovnjaki za dobrodelne organizacije pa poudarjajo, da ti stroški ne bi smeli presegati 20 odstotkov zbranega zneska. Poskusi, da bi na naslovih v New Yorku in Izraelu našli sedež organizacije Chance Letikva, so bili neuspešni.

Prevara se nadaljuje pod novim imenom

Kljub preiskavi so nekatere kampanje za otroke, vključno s tisto za pokojnega Khalila, še vedno aktivne in sprejemajo donacije. Ameriška veja Chance Letikve se zdi povezana z novo organizacijo z imenom Saint Raphael, ki je že producirala nove kampanje. BBC je poskušal stopiti v stik z Erezom Hadarijem, vendar je ta v kratkem sporočilu izjavil le, da organizacija »nikoli ni bila aktivna«, ne da bi pojasnil, na katero misli, na nadaljnja vprašanja pa ni odgovoril.

Tudi druge imenovane osebe in organizacije se na obtožbe niso odzvale. Medtem so Viktoriji diagnosticirali še en možganski tumor. »Ko ti otrok visi na robu življenja, nekdo drug pa na tem služi … To je umazano. To je krvavi denar,« je sporočila njena mati Olena.