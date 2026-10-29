Smešen, a resen problem: po Zagrebu se jih sprehaja vse več

Ker bi bil odstrel divjih prašičev v mestu prenevaren, so na območjih, kjer se ti zadržujejo, namestili posebne pasti, ki jih lahko prilagajajo terenu in premeščajo. V zadnjih šestih mesecih so jih s šestimi pastmi ujeli več kot 50, načrtujejo še dodatni dve, je v sredo poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Ko živali stopijo v past, podobno kletki, pristojni prek aplikacije sprožijo zapiranje vrat. Ujete živali evtanazirajo v skladu z ukrepi zaradi afriške prašičje kuge, nato jih testirajo na prisotnost parazitov in bakterij. Predsednik zagrebške lovske zveze Miljenko Kruc je za HRT poudaril, da napadov divjih prašičev na ljudi doslej niso zabeležili, saj se živali človeku praviloma umaknejo. Večjo nevarnost lahko predstavljajo hišnim ljubljenčkom, zato lastnikom svetuje, da imajo pse na povodcih.

Po besedah direktorja zagrebškega živalskega vrta Ivana Cizlja divje prašiče v mesto privablja predvsem hrana. K njihovemu širjenju prispevajo tudi zapuščena in neograjena zemljišča, pomanjkanje naravnih sovražnikov ter podnebne spremembe, ki bi lahko vplivale na večje število mladičev. Podobne težave imajo po njegovih besedah tudi druga evropska mesta, med njimi Berlin, Dunaj in Barcelona.