Smo na pragu tretje svetovne vojne? Tajni načrt: rakete bodo isti trenutek poletele nad ...

Po bruseljskih kuloarjih se širi strah pred vojaškim zavezništvom Kitajske, Rusije in Severne Koreje. Te države bi utegnile v istem trenutku napasti več strateških ciljev:

- Rusija naj bi napadla baltske države Litvo, Latvijo in Estonijo, ki so nekoč že sodile v Sovjetsko zvezo, danes pa so članice Evropske unije.

- Kitajska naj bi napadla Tajvan, prozahodno usmerjeni otok, ki ga od vekomaj šteje za svojega.

- Severna Koreja naj bi napadla Južno Korejo in Japonsko.

Vsi trije napadi naj bi se zgodili istočasno, kar bi preprečilo Natu oziroma ZDA učinkovit odpor, saj ne bodo mogli braniti zaveznikov na treh frontah hkrati. Šef Nata Mark Rutte je na tovrstno rusko-kitajsko koordinacijo večkrat opozarjal: če bi se Kitajska lotila Tajvana, bi Xi Jinping pozval Vladimirja Putina, da hkrati napade ozemlje Nata, najbolj prikladne bi bile majhne baltske države, kjer se po razglasitvi neodvisnosti v 1990-ih v Moskvi niso nikoli zares sprijaznili. Tak evropsko-južnoazijski hkratni napad bi ustvaril krizo v dveh vojnih področjih in preobremenil ZDA, ki kljub Trumpovim zadržkom še vedno igrajo vlogo branitelja prozahodnih demokracij. Rutte je opozarjal tudi na vedno tesnejše sodelovanje med Severno Korejo in Rusijo, kjer vojaki kamerada Kim Jong Una že pomagajo ruski vojski pri izvajanju genocida v Ukrajini. Neznanka v tej enačbi sicer ostaja še Iran s svojimi mesijansko-genocidnimi ajatolami, ki so napovedali fatvo zahodnim vrednotam in vsem, ki jih poosebljajo, v prvi vrsti Izraelu, ki je edina demokracija na Bližnjem vzhodu.

Priporočila strategov: pripravite se na nevarnost!

Nato po uradnih kanalih sicer ni objavil dokazov o konkretnem skupnem vojnem načrtu, pri katerem bi se Rusija napadla Baltske države, medtem ko bi Kitajska napadla Tajvan in Severna Koreja hkrati napadla Južno Korejo in Japonsko. Kaj takega bi bilo ta trenutek preveč diplomatsko tvegano. So pa potrjene analize, ki so na mizah bruseljskih vojaških strategov, da Nato vidi omenjeno os kot vse bolj medsebojno povezano, zato je nujno, da se Evropa, ZDA, Japonska, Južna Koreja in ostali partnerji ustrezno pripravijo na vse bolj grozečo nevarnost z vzhoda.

Rutte opozarja: »Ne bodimo naivni!« (VIDEO)