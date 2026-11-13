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TRAGIČNA SMRT

Smrt Kristiana (32) pretresla javnost, zdaj se je oglasila družina: »Za tem ne stojimo!«

Družina je sporočila, da ni organizatorica sobotnih spominskih shodov in zanje ne prevzema odgovornosti.
Družina 32-letnega Kristiana Josipa Periša, ki je 21. oktobra umrl na Kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan v zagrebškem Jankomiru, se je odzvala na napovedana spominska shoda v Zagrebu in Splitu. FOTO: Instagram/ facebook /delo Ui
Družina 32-letnega Kristiana Josipa Periša, ki je 21. oktobra umrl na Kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan v zagrebškem Jankomiru, se je odzvala na napovedana spominska shoda v Zagrebu in Splitu. FOTO: Instagram/ facebook /delo Ui
M. U.
 13. 11. 2026 | 18:11
 13. 11. 2026 | 18:19
2:56
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Pretresljiva smrt 32-letnega Kristiana Josipa Periša v zagrebški psihiatrični bolnišnici še naprej odmeva po Hrvaški. Medtem ko so za soboto napovedani shodi v Zagrebu in Splitu, se je oglasila pokojnikova družina. Družina 32-letnika, ki je 21. oktobra umrl na Kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan v zagrebškem Jankomiru, se je tako odzvala na napovedana spominska shoda v Zagrebu in Splitu.

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Kot poroča Dnevnik.hr, je družina sporočila, da ni organizatorica sobotnih shodov in zanje ne prevzema odgovornosti. Poudarila je, da pripravlja svoje spominsko srečanje, na katerem se bodo od pokojnega Kristiana poslovili dostojanstveno in brez političnega vmešavanja.

Družina sporočila, kdaj se bodo poslovili od Kristiana

Družina bo spominsko srečanje organizirala v soboto ob 18.30, na Trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu, v bližini vodnjaka Manduševac. Poudarili so, da je to edino srečanje, za katerim stojijo kot organizatorji. Od vseh drugih napovedanih shodov se ograjujejo.

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Za jutri, 14. novembra, sta namreč napovedani dve srečanji v spomin na pokojnega 32-letnika. V Zagrebu se bodo ljudje ob 12. uri zbrali na Cvjetnem trgu, kjer shod pripravlja študentska pobuda Čas za spremembe (Vrijeme za promjene). Ob isti uri bo srečanje tudi na Voćnem trgu v Splitu, v organizaciji pobud Zdravi Split in Stanari zajedno. Na obeh shodih se bodo pokojnemu Kristianu poklonili z osmimi minutami molka.

Zaradi Kristianove smrti štirje zdravstveni delavci v priporu

Spomnimo, da je 32-letni Kristian 21. oktobra umrl v zagrebški psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan. Njegova smrt je sprožila policijsko preiskavo, ki je razkrila sum hudega kaznivega dejanja. Štirje zdravstveni tehniki so se zaradi suma posebno hudega umora znašli v preiskovalnem priporu. Preiskovalci ugotavljajo, kaj se je zgodilo med njihovim posredovanjem in kako je 32-letnik izgubil življenje. Primer je pretresel hrvaško javnost in odprl vprašanja o ravnanju zdravstvenega osebja ter odgovornosti vodstva bolnišnice.

Po smrti 32-letnika odstopi v vodstvu bolnišnice

Dogajanje je že imelo resne posledice za vodstvo zdravstvene ustanove.

V četrtek je odstopila direktorica klinike Majda Grah, odstop sta podala tudi njena namestnica in pomočnik direktorice za zdravstveno nego.

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Danes so nepreklicne odstope podali še štirje od sedmih članov sveta zavoda, med njimi tudi njegov predsednik Mirando Mrsić.

 

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