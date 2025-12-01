Smrt Virginie Giuffre sprožila sodno vojno: kdo bo pobral sadove knjige Nikogaršnje dekle in tožb, povezanih z Epsteinom?

Še pred izidom knjige Nikogaršnje dekle aprila je Epsteinova najbolj znana žrtev, 41-letna Virginia Giuffre, na družinski kmetiji v Neergabbyju, 80 kilometrov severno od Pertha, naredila samomor in začel se je boj za njeno dediščino. Ker je umrla brez oporoke, je sodišče v Zahodni Avstraliji imenovalo začasnega upravitelja, odvetnika Iana Torringtona Blatchforda, ta pa ni hotel komentirati zapletenih pravnih postopkov, ki ga čakajo.

Sinova Virginie Giuffre Christian (19) in Noah (18) sta si prizadevala, da bi postala upravitelja mamine večmilijonske zapuščine, vendar sta jima, kot je razvidno v dokumentih avstralskega vrhovnega sodišča, prekrižali načrte odvetnica Virginie Giuffre Karrie Louden in gospodinja pokojnice Cheryl Myers: vložili sta pravni zahtevek, s katerim sta preprečili, da bi sodišče sinova pooblastilo za upravljanje zapuščine.

Imenovanje začasnega upravitelja pomeni, da se lahko zdaj nadaljuje več tožb, ki so bile po smrti Virginie Giuffre začasno ustavljene. V sodnih dokumentih je namreč navedeno, da je »upravitelj imenovan za zakonitega osebnega zastopnika pokojne v vseh sodnih postopkih ali arbitraži, v katerih je bila pokojnica stranka pred svojo smrtjo«, sodna odredba pa ga pooblašča tudi za ukrepanje v zvezi z njeno knjigo spominov Nikogaršnje dekle (Nobody's Girl), ki jo je napisala z novinarko Amy Wallace.

Knjiga spominov je dokončno uničila ugled Andrewa Mountbatten-Windsorja, nekoč princa Andrewa. Foto: Hollie Adams/Reuters

Tako se bo nadaljevalo tudi sojenje zaradi obrekovanja na zveznem sodišču v New Yorku. Virginio Giuffre je zaradi objav na družbenih omrežjih, izjav v podkastih in zapisov v knjigi spominov za deset milijonov dolarjev oziroma 8,6 milijona evrov tožila Rina Oh, prej znana kot Rina Oh Amen. Obe ženski sta trdili, da ju je Epstein zlorabljal, vendar Rina Oh pravi, da jo je Giuffrejeva prikazala kot njegovo sostorilko, ne kot žrtev. Obtožbe Giuffrejeve so povzeli svetovni mediji, kar je po njenih besedah povzročilo »uničujočo« škodo njenemu ugledu. »Še vedno trpim za posttravmatsko stresno motnjo, zlasti ko me prosijo, naj predložim več dokumentov in pregledam gradivo o odkritjih ter sodne dokumente,« je povedala za britanski časnik Guardian. Decembra 2022 je Virginia Giuffre vložila nasprotno tožbo, v kateri je trdila, da jo je Rina Oh zlorabljala in jo na eni od sadomazohističnih seans, na kateri je bil navzoč tudi Epstein, rezala, Ohova pa je to zanikala.