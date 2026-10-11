Smrtna past na poti do boljšega življenja, najmanj 109 mrtvih v brodolomu, med njimi tudi otroci

V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah preživelih, na katere se sklicuje IOM, se je plovilo s 350 ljudmi na poti iz Džibutija v Jemen prevrnilo severno od džibutijskega mesta Obock. Preživeli so etiopski državljani.

»To je strašna izguba človeških življenj. Naše misli so s preživelimi in družinami, ki so izgubile svoje najdražje ali pa še vedno nimajo nobenih novic o svojih sorodnikih,« je v izjavi za javnost dejal vodja misije IOM v Džibutiju Alexandre Coissac. Povedal je še, da so ekipe IOM na terenu skupaj z džibutijskimi oblastmi zagotavljale nujno pomoč.

Nevarna pot v iskanju boljšega življenja

Ta tragedija je po navedbah IOM jasen opomin na nevarnosti, s katerimi se soočajo migranti, ko v upanju na boljše življenje v zalivskih državah prečkajo ožino Bab al Mandab med Džibutijem in Jemnom. »Revščina, negotovost in vse večji vplivi podnebnih sprememb mnoge spodbujajo, da se odpravijo na to pot, kljub vse večji nestabilnosti na Bližnjem vzhodu,« je še sporočila IOM.