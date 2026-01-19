  • Delo d.o.o.
PEKLENSKA ZIMA

Sneg do polovice višine bloka: izredne vremenske razmere hromijo Rusijo (VIDEO)

Stavbe so zasute tudi do petega nadstropja, razglašeno je izredno stanje. Posebej prizadeta je Kamčatka.
Sneg ponekod prekriva celotne stavbe. FOTO: Zajem zaslona, omrežje X
Sneg ponekod prekriva celotne stavbe. FOTO: Zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 19. 1. 2026 | 20:53
Polotok Kamčatka na ruskem Daljnem vzhodu se sooča z eno najhujših zimskih ujm v zadnjih desetletjih. Močan sistem ciklonov, ki je prispel iz Ohotskega morja, je prinesel rekordne količine snega in orkanske sunke vetra, zaradi česar je življenje v regiji skoraj povsem zastalo. Župan Petropavlovska-Kamčatskega, upravnega središča regije, Jevgenij Beljajev, je razglasil izredno stanje, da bi omogočil hitro vključitev dodatne mehanizacije in delovne sile za čiščenje cest in stanovanjskih območij. V posameznih delih mesta snežni nanosi segajo do četrtega, ponekod celo petega nadstropja stavb, kar prebivalci opisujejo kot »komaj verjetne prizore«.

Smrtne žrtve snega, ki pada s streh

Ujma je terjala tudi človeška življenja. Najmanj dve osebi sta umrli, potem ko so ju zasule snežne mase, ki drsijo s streh stavb. Regionalni minister za izredne razmere Sergej Lebedev je potrdil, da je med žrtvami tudi 63-letni moški, na katerega se je zrušil sneg s strehe pritlične hiše. Oblasti so del odgovornosti pripisale podjetjem, zadolženim za upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih objektov, saj naj ne bi snega in ledu odstranili pravočasno. Prebivalce so opozorili, naj se izogibajo gibanju v bližini stavb, še posebej zaradi rahlega dviga temperatur, ki dodatno povečuje nevarnost snežnih plazov s streh.

Zaradi izjemno nevarnih razmer je popolnoma ustavljen javni promet, šole so zaprte, številne ustanove in podjetja pa so prešla na delo od doma. Delavci ministrstva za izredne razmere neprekinjeno delajo na odkopavanju stanovanjskih objektov, predvsem tistih, v katerih so pod snegom ostali ujeti starejši in gibalno ovirani prebivalci. Vzhodni veter s hitrostjo od 25 do 30 metrov na sekundo ter temperature okoli ničle povzročajo kopičenje težkega, mokrega snega, nastanek poledice in izjemno slabo vidljivost tudi na cestah. Lokalni mediji poročajo o pomanjkanju osnovnih živil, kot so kruh, mleko in jajca. Čeprav se vremenske razmere počasi umirjajo, pristojne službe opozarjajo, da bo posledice »nevihte stoletja« moč čutiti še več dni.

 

snegizredne razmeresmrtne žrtveRusija
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
