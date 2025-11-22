Sneg na Hrvaškem povzročil veliko težav: za dva turista se je končalo slabo (VIDEO)

Dele Hrvaške je danes zajelo močno sneženje, zaradi česar je ponekod otežen cestni promet. Na Kvarnerju in v Istri po poročanju hrvaških medijev težave v prometu povzroča tudi močna burja, zaradi katere je zaprt most na Krk.

Po podatkih portala Index.hr so snežne padavine zajele Liko, Gorski Kotar, osrednjo in severozahodno Hrvaško, Slavonijo ter zaledje Dalmacije. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je danes zjutraj objavil, da je najdebelejša snežna odeja na Zavižanu, in sicer je na Velebitu zapadlo 32 centimetrov snega.

Na parkirišču pred Krškim mostom se je zaradi močne burje prevrnil avtodom, pri tem sta bila poškodovana dva italijanska državljana, je potrdila hrvaška policija. Italijana sta na parkirišču v smeri proti Reki čakala na prenehanje prepovedi prometa čez Krški most. Zaradi močnega sunka vetra se je avtodom prevrnil, poškodovana pa so prepeljali v Splošno bolnišnico Reka, poroča portal net.hr.

Po podatkih Hrvaškega avtokluba (HAK) so zaradi orkanskega vetra in snega izdali številna opozorila za voznike, med drugim so zaprte nekatere avtoceste in lokalne ceste.