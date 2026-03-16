Sneg presenetil puščavo: bele sipine v Sahari navdušile domačine

Ko so v puščavskem mestu Ain Sefra v severozahodni Alžiriji temperature padle pod ledišče, je tanka bela plast prekrila znamenite oranžne sipine in ustvarila lep kontrast. Fotografije tega prizora so nastale na območju, ki ga imenujejo vrata v puščavo, saj mesto leži na severnem robu Sahare, ob vznožju gorovja Atlas, približno tisoč metrov nad morjem.

Čeprav se zdi skoraj neverjetno, da bi v Sahari snežilo, takšni pojavi niso povsem neznani. Ain Sefra leži na relativno visoki nadmorski višini in je eno redkih naselij na robu Sahare, kjer se lahko zaradi nadmorske višine in bližine gorovja Atlas občasno pojavijo tudi zimske temperature pod ničlo. Pozimi lahko tja prodre hladen zrak iz Evrope in Sredozemlja. Ko se ta mraz združi z dovolj vlage v zraku, lahko nad puščavo nastanejo snežne padavine. Sneg v tem delu Sahare je redek, vendar ga domačini občasno vendarle doživijo. Prvič so ga dokumentirali leta 1979, nato pa še večkrat v zadnjih desetletjih, med drugim v letih 2016, 2018, 2021 in 2023; v zadnjem obdobju je nekoliko pogostejši kot nekoč.

Sneg v teh krajih omogočata nadmorska višina in gorovje Atlas. FOTO: Profimedia

Nenavadni prizor je med domačini povzročil veliko navdušenja. Mnogi so se odpravili na sipine, da bi si ogledali zimsko pokrajino, nekateri pa so se po zasneženem pesku celo spuščali kot po naravnem toboganu. Snežna odeja v puščavi običajno ne traja dolgo. Močno sonce in suho puščavsko podnebje poskrbita, da se sneg hitro stopi. Januarja letos je zapadel tudi na puščavskem območju Nushki v pakistanski pokrajini Beludžistan. Po navedbah domačinov se tam kaj takega ni zgodilo približno dvajset let, zato je bil pojav zelo nenavaden. Snežna odeja je za kratek čas pobelila pokrajino, ki je sicer znana po zelo vročem in suhem podnebju.