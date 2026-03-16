REDEK PRIZOR

Sneg presenetil puščavo: bele sipine v Sahari navdušile domačine

V alžirskem mestu Ain Sefra je tanka plast snega prekrila oranžne puščavske sipine in ustvarila nenavadno zimsko pokrajino.
Zlasti so se razveselili otroci. FOTO: Profimedia
A. J.
 16. 3. 2026 | 14:35
2:10
A+A-

Ko so v puščavskem mestu Ain Sefra v severozahodni Alžiriji temperature padle pod ledišče, je tanka bela plast prekrila znamenite oranžne sipine in ustvarila lep kontrast. Fotografije tega prizora so nastale na območju, ki ga imenujejo vrata v puščavo, saj mesto leži na severnem robu Sahare, ob vznožju gorovja Atlas, približno tisoč metrov nad morjem.

Čeprav se zdi skoraj neverjetno, da bi v Sahari snežilo, takšni pojavi niso povsem neznani. Ain Sefra leži na relativno visoki nadmorski višini in je eno redkih naselij na robu Sahare, kjer se lahko zaradi nadmorske višine in bližine gorovja Atlas občasno pojavijo tudi zimske temperature pod ničlo. Pozimi lahko tja prodre hladen zrak iz Evrope in Sredozemlja. Ko se ta mraz združi z dovolj vlage v zraku, lahko nad puščavo nastanejo snežne padavine. Sneg v tem delu Sahare je redek, vendar ga domačini občasno vendarle doživijo. Prvič so ga dokumentirali leta 1979, nato pa še večkrat v zadnjih desetletjih, med drugim v letih 2016, 2018, 2021 in 2023; v zadnjem obdobju je nekoliko pogostejši kot nekoč.

Sneg v teh krajih omogočata nadmorska višina in gorovje Atlas. FOTO: Profimedia
Nenavadni prizor je med domačini povzročil veliko navdušenja. Mnogi so se odpravili na sipine, da bi si ogledali zimsko pokrajino, nekateri pa so se po zasneženem pesku celo spuščali kot po naravnem toboganu. Snežna odeja v puščavi običajno ne traja dolgo. Močno sonce in suho puščavsko podnebje poskrbita, da se sneg hitro stopi. Januarja letos je zapadel tudi na puščavskem območju Nushki v pakistanski pokrajini Beludžistan. Po navedbah domačinov se tam kaj takega ni zgodilo približno dvajset let, zato je bil pojav zelo nenavaden. Snežna odeja je za kratek čas pobelila pokrajino, ki je sicer znana po zelo vročem in suhem podnebju.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
16:01
Novice  |  Slovenija
NEZAKONITO PRIDOBLJENI POSNETKI

Pirc Musar udarila po mizi: »Take zavržne prakse pri nas nimajo mesta«

Predsednica države je spomnila, da so sporni posnetki, ki se pojavljajo v javnosti, pridobljeni nezakonito, kljub temu pa je vsebina »izjemno zaskrbljujoča«.
16. 3. 2026 | 16:01
15:45
Novice  |  Slovenija
TRG RABLJENIH VOZIL

Pri rabljenih električnih avtomobilih je ključna baterija

Pred nakupom električnega vozila strokovnjaki priporočajo test stanja baterije, saj prav ta najdražji del vozila najbolj vpliva na njegovo vrednost in zanesljivost.
Gašper Boncelj16. 3. 2026 | 15:45
15:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Oblačila za prosti čas: od izletov v naravo do fitnesa

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 15:33
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Za zdrave oči ob dolgotrajnem gledanju v zaslone storite tole (video)

Dobro jo poznati 15-sekundni trik, ki pomaga pri dolgotrajnem gledanju v zaslone in varuje zdravje oči.
16. 3. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O OGLJIKOVIH HIDRATIH

So ogljikovi hidrati res tako škodljivi? Kaj pravi znanost

Resnica o ogljikovih hidratih: zakaj jih telo pravzaprav potrebuje.
Miroslav Cvjetičanin16. 3. 2026 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
DOGAJANJE NA SEJMU

Marčni sejmi v Celju: najbolj množično so bile obiskane vadbe (FOTO)

Na Celjskem sejmu so združili pet vsebinskih sklopov – od vrtnarstva in čebelarstva do lovstva ter zdravega življenjskega sloga, ki je letos pritegnil posebno veliko zanimanja.
Mojca Marot16. 3. 2026 | 14:45

