Snežni plaz na Višarjah pokopal 33-letnega domačina in deskarja (VIDEO)

Na Višarjah je v sredo umrl še en deskar, ki je podlegel poškodbam, potem ko ga je zasul snežni plaz. To je že druga smrt zaradi snežnih plazov v zgolj treh dneh. Po tragediji, ki je 1. februarja terjala življenje 29-letnega Carla Notarija pri planoti Casera Razzo, so snežni plazovi zdaj zahtevali žrtev v Trbižu. Na Višnarjih se je smrtno ponesrečil Simone De Cillia, učitelj deskanja in fotograf, piše Primorski dnevnik.

Fotografija je simbolična. FOTO: Vidic Leon, Delo

Plaz se je sprožil okoli 16.30 pod sedežnico, v gozdu med Višarjami in sedlom Prašnik, na približno 1600 metrih nadmorske višine, kjer je De Cillia deskal s prijatelji – dvema turnima smučarjema. Dve uri pred nesrečo je še objavil videoposnetek, kako uživa v deskanju sredi gozda.

Prijatelja sta ga takoj izkopala iz snega in mu nudila prvo pomoč. Na teren je prišlo še okoli 20 oseb z intervencije, ki so skušali pomagati 33-letniku, a zaman. Da so pospešili prihod reševalcev, so morali zagnati tamkajšnjo sedežnico, ki je bila sicer zaprta, saj helikopter zaradi slabih vremenskih razmer ni mogel vzleteti. Dva dni zapored je namreč na Višarjah neprestano snežil. Kljub hitremu prevozu z žičnico in nadaljnjemu zdravljenju je umrl v videmški bolnišnici.

Nepredvidljiva nevarnost

V tem obdobju so snežni plazovi postali vse pogostejši, saj je v zadnjih dneh ponovno zapadlo veliko snega, na kar opozarjajo tudi vremenoslovci. Deželna civilna zaščita je že v sredo zjutraj zaradi obilnega sneženja izdala opozorilo za nevarnost v visokogorju. Za julijske in karnijske Alpe ter predalpske regije je bila stopnja nevarnosti določena od 3 do 4, z možnostjo dosega najvišje, 5. stopnje. Na Trbiškem območju so tokrat celo ocenili stopnjo 4, v nekaterih predelih pa 5, kar jasno kaže na izjemno nevarnost, ki grozi pohodnikom in smučarjem.