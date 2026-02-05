  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA

Snežni plaz na Višarjah pokopal 33-letnega domačina in deskarja (VIDEO)

Umrl je 33-letni domačin Simone De Cillia.
Simone De Cillia je približno dve uri pred snežnim plazom na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, kako deska sredi gozda. FOTO: Zaslonski posnetek
Simone De Cillia je približno dve uri pred snežnim plazom na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, kako deska sredi gozda. FOTO: Zaslonski posnetek
N. Č.
 5. 2. 2026 | 14:00
 5. 2. 2026 | 14:04
2:09
Na Višarjah je v sredo umrl še en deskar, ki je podlegel poškodbam, potem ko ga je zasul snežni plaz. To je že druga smrt zaradi snežnih plazov v zgolj treh dneh. Po tragediji, ki je 1. februarja terjala življenje 29-letnega Carla Notarija pri planoti Casera Razzo, so snežni plazovi zdaj zahtevali žrtev v Trbižu. Na Višnarjih se je smrtno ponesrečil Simone De Cillia, učitelj deskanja in fotograf, piše Primorski dnevnik.

Fotografija je simbolična. FOTO: Vidic Leon, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Vidic Leon, Delo

Plaz se je sprožil okoli 16.30 pod sedežnico, v gozdu med Višarjami in sedlom Prašnik, na približno 1600 metrih nadmorske višine, kjer je De Cillia deskal s prijatelji – dvema turnima smučarjema. Dve uri pred nesrečo je še objavil videoposnetek, kako uživa v deskanju sredi gozda. 

Prijatelja sta ga takoj izkopala iz snega in mu nudila prvo pomoč. Na teren je prišlo še okoli 20 oseb z intervencije, ki so skušali pomagati 33-letniku, a zaman. Da so pospešili prihod reševalcev, so morali zagnati tamkajšnjo sedežnico, ki je bila sicer zaprta, saj helikopter zaradi slabih vremenskih razmer ni mogel vzleteti. Dva dni zapored je namreč na Višarjah neprestano snežil. Kljub hitremu prevozu z žičnico in nadaljnjemu zdravljenju je umrl v videmški bolnišnici.

Nepredvidljiva nevarnost

V tem obdobju so snežni plazovi postali vse pogostejši, saj je v zadnjih dneh ponovno zapadlo veliko snega, na kar opozarjajo tudi vremenoslovci. Deželna civilna zaščita je že v sredo zjutraj zaradi obilnega sneženja izdala opozorilo za nevarnost v visokogorju. Za julijske in karnijske Alpe ter predalpske regije je bila stopnja nevarnosti določena od 3 do 4, z možnostjo dosega najvišje, 5. stopnje. Na Trbiškem območju so tokrat celo ocenili stopnjo 4, v nekaterih predelih pa 5, kar jasno kaže na izjemno nevarnost, ki grozi pohodnikom in smučarjem.

16:00
Lifestyle  |  Polet
VADBA NA TRENAŽERJU

Kolesarji, pozor! Pri treningu na trenažerju morate še bolj paziti na hidracijo

Ko izguba tekočine doseže okoli 10 odstotkov telesne mase, žeja ni več glavni problem ...
Nada Rotovnik Kozjek5. 2. 2026 | 16:00
15:45
Lifestyle  |  Stil
NI TREBA VELIKO

Tako lahko hitro in enostavno popestrimo otroško zabavo

Praznovanje rojstnega dne doma je lahko prijetno - stanovanje okrasimo in razdelimo na cone, poskrbimo za igre in glasbo.
5. 2. 2026 | 15:45
15:39
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POVOZILA IN UBILA DVOLETNICO

Nova obtožnica za umor Danke Ilić: to je vse, česar sta obtožena osumljenca

Nova obtožnica razkriva grozljivosti, kako sta osumljenca ravnala po smrti deklice.
5. 2. 2026 | 15:39
15:15
Novice  |  Slovenija
KULTURNO DRUŠTVO ZAGRADEC

Zagraška mama se je vrnila na oder

Priljubljeni lik je ustvarila profesorica matematike in pisateljica Dragica Šteh.
5. 2. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IZSLEDKI RAZISKAVE

Ni voda! To je najboljša pijača za hidracijo telesa

Raziskave so pokazale, da pri dolgotrajnem zadrževanju tekočine v telesu voda ni vedno najučinkovitejša.
5. 2. 2026 | 15:00
14:40
Novice  |  Slovenija
IZVRŠBE

Romi za torek napovedujejo shod proti rubežem, Ljudska iniciativa Dolenjske jim takole odgovarja

Zaradi rubežev so menda mnogi ostali brez vsega denarja in živijo le še od pomoči humanitarnih organizacij.
5. 2. 2026 | 14:40

Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
