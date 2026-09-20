So prenašalci komarji, ki so prispeli z letali? V Frankfurtu tretja smrt zaradi malarije

V Frankfurtu so potrdili že tretjo smrt letos po okužbi z malarijo, in sicer v povezavi z območjem tamkajšnjega letališča. Umrla je namreč ena od dveh oseb iz mestne četrti Schwanheim v neposredni bližini letališča. Obe sta se okužili prek nevarnega zajedavca Plasmodium falciparum, pa čeprav nista potovali na območja, kjer je malarija razširjena, niti nista delali na letališču. Skupno so letos zaznali že osem takšnih primerov.

Okužbe naj bi povzročili komarji. FOTO: Getty Images

Že poleti se je z malarijo okužilo šest zaposlenih na frankfurtskem letališču, dva sta umrla julija in avgusta. Zdravstvene oblasti domnevajo, da so okužbe lahko povzročili okuženi komarji Anopheles, ki so v Nemčijo prispeli z letali in prinesli zajedavca Plasmodium falciparum z endemičnih območij. Ali sta septembrska primera neposredno povezana s poletnim izbruhom, še ni potrjeno: laboratorijske preiskave namreč še potekajo.

Frankfurtski zdravstveni urad medtem sporoča, da od začetka tedna niso zaznali novih primerov, tveganje za širšo javnost pa še naprej ocenjuje kot zelo majhno. Zdravnike kljub temu pozivajo, naj pri bolnikih z nepojasnjeno vročino pomislijo tudi na malarijo, še zlasti če živijo ali delajo v bližini letališča. Tamkajšnjim prebivalcem svetujejo, naj ob simptomih čim prej poiščejo zdravniško pomoč. Malarija se praviloma prenaša s piki okuženih komarjev, ne pa neposredno s človeka na človeka.