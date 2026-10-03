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NERODNO

So se bili balkanski voditelji res primorani fotografirati samo s kartonastim Trumpom namesto pravim? (FOTO)

Fotografije več balkanskih voditeljev z Donaldom Trumpom so te dni uporabnike socialnih omrežij široko nasmejale. Zaradi skoraj identične predsednikove poze se širijo ugibanja, ali ni bila tam namesto predsednika nemara le kulisa.
FOTO: zajem zaslona, omrežje X
FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 3. 10. 2026 | 19:11
 3. 10. 2026 | 19:50
3:32
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Na prvi pogled so fotografije res nenavadne. Romunski predsednik Nicușor Dan, srbski predsednik Aleksandar Vučić s soprogo Tamaro, kosovski premier Albin Kurti, albanski premier Edi Rama in drugi so v zadnjih dneh objavili posnetke z recepcije ob zasedanju Generalne skupščine OZN v New Yorku. Donald Trump je na vseh omenjenih fotografijah videti praktično identično: širok nasmeh, enaka osvetlitev, podobna drža in značilna kretnja z roko.

Prav ta podobnost je na družbenih omrežjih sprožila teorijo, da so voditelji morda pozirali ob kartonski maketi ameriškega predsednika ali pa je bil Trump na fotografije dodan naknadno s pomočjo računalnika.

Viralne fotografije s »kartonskim Trumpom« niso resnične, se branijo

Največ smeha je pritegnila dodatna slika, ki s strani prikazuje romunska voditelja ob očitno ploski maketi Trumpa. Toda romunska predsedniška administracija je po širjenju posnetka sporočila, da gre za lažno oziroma satirično podobo, ustvarjeno z umetno inteligenco. Obenem je posebej poudarila, da je fotografija predsednika Nicușorja Dana z Donaldom Trumpom resnična. 

Dan je 2. oktobra tudi sam objavil posnetek z ameriškim predsednikom in zapisal, da mu je bilo v čast srečati Trumpa na sprejemu v New Yorku. Podobno je tudi urad kosovskega premierja objavil, da je bil Albin Kurti skupaj s soprogo Rito Augestad Knudsen na recepciji sprejet pri Trumpu ter da se je z njim prvič osebno srečal. 

Zakaj so potem vse fotografije tako podobne?

Odgovor je precej bolj vsakdanji, kot je namigovala spletna teorija. Romunska predsedniška administracija je pojasnila, da je imel na sprejemu dostop do fotografiranja le uradni fotograf Bele hiše. Voditelji so se torej eden za drugim postavljali na isto mesto ob Trumpu, fotografije pa so bile posnete iz skoraj enakega kota in pod enakimi pogoji. Nato so jih delegacije prejele naknadno, kar pojasnjuje tudi, zakaj so se nekatere pojavile šele več dni po sprejemu. 

Da so fotografije nastale na dejanskem sprejemu, je nakazala tudi Tamara Vučić. Ob objavi fotografije z možem Aleksandrom Vučićem in Trumpom je zapisala, da je bilo na nekatere fotografije vredno čakati tudi deset dni. Omenila je tudi Trumpovo »prepoznavno pozo za fotografiranje« in dodala, da fotografija ne more ujeti njegovih šal, zaradi katerih so se na posnetku smejali. Prav dejstvo, da so udeleženci fotografije prejeli šele z zamikom, je dodatno pripomoglo k spletnim ugibanjem, saj so se skoraj identični posnetki začeli pojavljati praktično drug za drugim.

Trump je dejansko sprejemal vse voditelje, tudi Janeza Janšo

Sprejem je potekal 23. septembra v New Yorku ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine OZN. Ameriški predsednik je tradicionalno sprejel vodje delegacij, pri čemer so nastajale tudi protokolarne fotografije. Če primerjamo fotografije s fotografijo našega premierja Janeza Janše, lahko opazimo, da predsednik ponovno izgleda praktično identično kot na zgornjih, le da se tokrat rokuje. Torej so govorice res le šala, ali pa so imeli vsaj več kot enega »kartonastega Trumpa«.

FOTO: Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani
FOTO: Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani

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