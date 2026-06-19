Kosta se je nasmehnil kameri, vzel orožje in šel ubijat! Sodba razkrila srhljive priprave na pokol

Višje sodišče v Beogradu je izreklo zaporne kazni staršem mladoletnega morilca Koste Kecmanovića, ki je 3. maja 2023 na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ubil devet vrstnikov in šolskega varnostnika. Oče Vladimir Kecmanović je bil obsojen na 14 let in šest mesecev zapora, mati Miljana Kecmanović pa na dve leti in 11 mesecev. Obrazložitev sodbe prinaša doslej najbolj podrobno in pretresljivo kronologijo dejanj, ki so vodila do tragedije.

Sodnik je razkril, da je deček pokol načrtoval dva do tri tedne prej, ko je za pisalno mizo sestavil seznam tarč in skiciral tloris šole. Tik pred odhodom od doma pa so nadzorne kamere in zgodovina spletnega brskanja posnele srhljivo vedenje. Ko je iz omare jemal dve očetovi pištoli in 92 nabojev, je opazil hišno kamero, ki jo je oče takrat nadzoroval preko mobilne aplikacije. Deček se je vanjo nasmehnil, ji pomahal, nato pa jo prekril z majico. Pozno ponoči je v kopalnici izdeloval molotovke, s katerimi je nameraval blokirati vhod v učilnico. Med pripravami je na internetu mrzlično raziskoval kazensko zakonodajo in vprašanja o lastni psihi. Iskal je podatke o tem, ali Srbija uvaja dosmrtni zapor, poleg tega pa je vpisoval pojme, kot so »kompleks manjvrednosti«, »antisocialno vedenje pri otrocih« in »revidirani portret psihopata«. Med njegovimi spletnimi iskanji je izstopalo tudi vprašanje: »Rad imam živali, ali sem lahko še vedno psihopat?«

18. junija na Višjem sodišču v Beogradu. FOTO: M.m./ataimages/Pixsell

Pokramljal z varnostnikom, nato ustrelil

Na dan napada, ko sta mati in sestra ob osmi uri zjutraj zapustili stanovanje, je deček orožje in molotovke razvrstil po preprogi ter jih fotografiral, nato pa napolnil nahrbtnik. Le dve minuti pred vstopom v šolo, ob 8.31, mu je mati poslala SMS-sporočilo z vprašanjem: »Ti je uspelo priti do pouka?«

Ob 8.33 je deček že stopil skozi šolska vrata. Najprej je krajši čas klepetal z varnostnikom Draganom Vlahovićem, ko pa mu je ta obrnil hrbet, je streljal nanj. V preddverju je ubil varnostnika in tri učenke, nato pa vdrl v učilnico za zgodovino. Iz dveh pištol je izstrelil skupno 66 nabojev s kar 75-odstotno natančnostjo, pri čemer jih je najmanj 45 sprožil v sami učilnici. Po krvavem pohodu je skozi okno splezal na šolsko dvorišče, sedel pod drevo in po krajšem oklevanju sam poklical policijo. Operaterju je dejal, da je streljal na šoli z očetovim orožjem. Ko so ga vprašali za motiv, je odgovoril: »Ker sem psihopat.« Pojasnil je še, da je organe pregona poklical, ker se mu je to zdelo prav, pa tudi zato, ker se je ustrašil, da bi ga v nastalem kaosu kdo poškodoval ali ubil. Sodni epilog s tem še ni popolnoma zaključen, saj je tožilstvo zaradi nezadovoljstva z višino kazni za starše že napovedalo pritožbo in bo zahtevalo strožje sankcije.