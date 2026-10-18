Sodišče Evropske unije sklenilo: banke morajo žrtvam vrniti denar

Sodišče Evropske unije je sklenilo, da morajo banke žrtvam bančnih goljufij nemudoma povrniti škodo. Primer je na sodišču sprožila stranka neke poljske banke, ki je bila žrtev t. i. ribarjenja (v angleščini phishing). Kot pojasnjujejo na spletni strani Varni na internetu, gre za kibernetski napad, pri katerem napadalci zavedejo žrtev, da jim sporoči različne občutljive podatke. »Najpogostejši cilj phishing napada so uporabniška imena in gesla za dostop do elektronske pošte, Paypal računa, družbenih omrežij (Facebook, Instagram …), podatki o kreditni kartici ter podatki za dostop do spletne/mobilne banke in mobilne denarnice,« so izpostavili.

700 EVROV ji je vzel goljuf.

V omenjenem primeru je, kot izhaja iz odločitve sodišča, stranka prodajala izdelek na spletni tržnici. Prevarant se je izdajal za potencialnega kupca in poslal povezavo, domnevno s tržnice, da bi potrdil prodajo. Stranka je sledila povezavi in ​​pristala na spletnem mestu, ki je bilo videti kot spletno mesto njene banke. Tam je vnesla svoje podatke za prijavo v spletno banko, storilec pa jih je zlorabil in si na svoj račun nakazal približno 700 evrov. Prevarana stranka se je že naslednjega dne oglasila v svoji banki, vendar ji ta ni hotela vrniti denarja, kot razlog pa navedla hudo malomarnost. Banko je nato tožila na poljskem sodišču, to pa je zadevo pred končno odločitvijo v razjasnitev predalo Sodišču EU.

Evropska ustanova je odločila, da morajo banke nemudoma povrniti zneske iz takšnih transakcij, če jih stranke o tem pravočasno obvestijo. A da po drugi strani lahko od stranke zahtevajo povračilo omenjenega zneska, če jim uspe dokazati njeno hudo malomarnost.